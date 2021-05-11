İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları Almanya'da protesto edildi - Son Dakika

İsrail'in Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırıları Almanya'nın Dortmund kentinde protesto edildi. Türk ve Alman vatandaşlarının da yer aldığı protesto gösterilerine 3 bin kişi katıldı. Ülkedeki bir çok sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği eylemde, İsrail aleyhine "Çocuk katili İsrail, Filistine özgürlük" sloganlar atıldı. Öte yandan, Türkiye başta olmak üzere, İspanya, Pakistan, İngiltere, Kuveyt ve Hollanda'da İsrail karşıtı eylemler sürüyor.

- Elcvan