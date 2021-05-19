İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları Ergani'de protesto edildi - Son Dakika

İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları Ergani'de protesto edildi

19.05.2021 10:38
İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları Ergani'de protesto edildi, System.String[]

İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları Ergani ilçesinde protesto edildiHacı Hasan Ergün Camisi önünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar, İsrail aleyhine slogan attı, tekbir getirdi.

İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları Ergani ilçesinde protesto edildi

Hacı Hasan Ergün Camisi önünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar, İsrail aleyhine slogan attı, tekbir getirdi.

Saldırılarda hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Vatandaşlar daha sonra araçlarıyla konvoy oluşturdu.

AK Parti İlçe Başkanı Fırat Dolu ve HÜDA PAR İlçe Başkanı Mehmet Emin Buran'ın da katıldığı programda basın açıklamasını HÜDA PAR İlçe Başkan Yardımcısı Uğur Uşar okudu.

Uşar, İsrail'e saldırıları nedeniyle tepkisini diye getirerek, şunları kaydetti:

"Ateş sadece düştüğü yeri değil yüreklerimizi de yakıyor. Birleşmiş Milletler, insan hakları savunucusu olduklarını iddia eden kuruluşlar nerede? Gün, İslam alemi ve dünya barışını korumakla görevli uluslararası kuruluşların İsrail'in zulmüne dur deme günüdür. Sadece Müslümanlara değil, insana ve insanlığa da düşman olan hastalıklı bir ruh haliyle karşı karşıyayız. Kudüs'ün, Gazze'nin ve Filistin'in işgalci ırkçı-emperyalistlerden tamamen temizlenmesini sağlamak ve o mübarek mekanların yeniden insanların huzur ve barış yurdu olmasını temin etmek bizlerin en kutsal vazifesidir. Biliyoruz ve inanıyoruz ki; Kudüs'e sahip çıkmak, İstanbul'a, Bağdat'a, Şam'a, Tahran'a, Beyrut'a, Kahire'ye ve Mekke'ye sahip çıkmaktır. İslam toplumunun faaliyet gösteren bütün teşkilatlarını, insanlık onurunu korumayı görev sayan tüm sivil toplum kuruluşlarını, Kudüs'ün barış yurdu olmasının temini için bir araya gelerek, en güçlü tepkilerini ortaya koymaya çağırıyoruz. Artık söz değil harekete geçme vaktidir."

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları Ergani'de protesto edildi - Son Dakika


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