İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları Zonguldak ve Bolu'da protesto edildi - Son Dakika

İsrail'in Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırıları Zonguldak ve Bolu'da kınandı.

Zonguldak'taki Madenci Anıtı önünde düzenlenen basın açıklamasına Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Necdet Sarı, Türkiye Değişim Partisi İl Başkanı Çetin Uzun, Yeniden Refah Partisi Kadın Kolları Başkanı Zekiye Sarı ile partililer ve vatandaşlar katıldı.

Çetin Uzun, Filistin'e yapılan menfur saldırıları kınadıklarını belirterek, "Mescid-i Aksa İslam aleminin, Müslüman kardeşlerimizin ilk kıblesidir. Orada yaşayan Filistin halkımız tüm dünyanın gözü önünde bu zulme maruz kalmıştır." dedi.

Zekiye Sarı ise Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın Filistin çağrısını okuyarak, "İşgalci İsrail'in barbarlığına karşı gün artık konuşma günü değil, icraat günüdür. İsrail işgali ve vahşetine dünya sessiz kalmıştır. İslam alemi olarak sadece boş laf yerine artık fiili olarak harekete geçilmesi gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

Bolu

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde, İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırılarında şehit olanlar için dua edildi.

Cuma namazının ardından Ayşe Ali Dalgıç Camisi önünde bir araya gelen vatandaşlar, yaptıkları basın açıklamasıyla İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etti.