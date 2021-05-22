İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi - Son Dakika

Göstericiler, "Filistin'e özgürlük", "Gazze, dünyanın en büyük hapishanesi-Gazze ablukasını kaldırın" yazılı döviz ve pankartlar ile Filistin bayrakları taşıdı.

Burada yapılan konuşmalarda, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları kınandı.

Filistinli derneklerce düzenlenen gösteride, İsrail'in saldırılarını protesto etmek ve Filistinlilerle dayanışma göstermek için yaklaşık 100 kişi Potsdamer Meydanı'nda toplandı.

Almanya 'nın başkenti Berlin 'de, İsrail 'in Mescid-i Aksa , Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi.

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