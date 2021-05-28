İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları Kocaeli'de protesto edildi - Son Dakika

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları kınandı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Gölcük Temsilciliği öncülüğünde düzenlenen program kapsamında, Anıtpark'ta saldırılar sonucu hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Mehmet Cinemre, 70 yıldır hakları, toprakları, vatanları, malları elinde alınan Filistinlilerin, İsrail zulmü altında çok zor şartlarda yaşamlarını devam ettirmeye çalıştığını söyledi.

Bütün anlaşmalara rağmen, uluslararası alanda alınan bütün kararlara rağmen Filistin'e, Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya ve Gazze'ye saldırmaya devam edildiğini belirten Cinemre, "Filistin her geçen gün siyonist İsrail'in saldırılarına karşı karşıya kalıyor. Tüm dünya İsrail katliamına karşı göz yumuyor. Mescid-i Aksa, Kudüs ve Filistin'in özgürlüğü, siyonist zulmün ve işgalin sona ermesi için yapılan tüm eylemleri desteklemek hepimizin görevidir." diye konuştu.

Programa, belediye başkan yardımcıları Fikret Ormancıoğlu ile İbrahim Kaba, AK Parti İlçe Başkanı Çetin Seymen ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.