Son Dakika Haberleri: "İsrail'in Filistinlilerin fonlarına el koymasının önüne geçilmeli"
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"İsrail'in Filistinlilerin fonlarına el koymasının önüne geçilmeli"

1 saat önce

NEW İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), "İsrail'in sistematik bir şekilde Filistinlilerin fonlarına el koymasının önüne geçilmesi" için çağrıda bulundu.

NEW İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), " İsrail'in sistematik bir şekilde Filistinlilerin fonlarına el koymasının önüne geçilmesi" için çağrıda bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurulu kapsamında gerçekleştirilen İİT Filistin Komitesi toplantısında İsrail'in el koyduğu Filistin fonları üzerinde duruldu.

Toplantı sonrasında yapılan yazılı açıklamada, "Uluslararası toplum, İsrail'in Filistin'in vergi gelirlerine ve Filistinli şehitler ile mahkumların ailelerine sağlanan ödeneklere sistematik bir şekilde el koymasını önlemelidir." ifadelerine yer verildi.

İsrail'in bu faaliyetlerinin uluslararası hukukun ve taraflar arasında imzalanan anlaşmaların ihlali anlamına geldiği belirtilen açıklamada, "Bu durum, Filistin halkının karşı karşıya olduğu mali krizi kötüleştirmektedir." denildi.

Açıklamada ayrıca, bazı ülkelerin Kudüs şehrinde diplomatik misyonlar, kültürel ve ticari temsilcilikler açmasının büyük bir endişeyle karşılandığı, bu durumun uluslararası hukuk ve BM kararlarına aykırı olduğu vurgulandı.

İsrail parlamentosu, Nisan 2018'de Filistinlilerin fonlarının dondurulmasını öngören yasayı onaylamıştı. Yasa, kabinenin onayının ardından Şubat 2019'da uygulanmaya başlanmıştı.

İslam İşbirliği Teşkilatı, Birleşmiş Milletler, Filistin, İsrail, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 12:32 Kaynak: AA
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