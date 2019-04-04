İsrail'in Fosfor Bombasıyla Hayatı Karardı (1) - İstanbul
1 saat önce
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Usama'nin babası Hamid Esad Meleke ile röportaj İsrail'in Gazze'ye fosfor bombalarıyla düzenlediği saldırıların ardından doğan otizmli 10 yaşındaki Usama Meleke, İstanbul'da tedavi olabilmek için destek bekliyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Usama'nin babası Hamid Esad Meleke ile röportaj İsrail
'in Gazze
'ye fosfor bombalarıyla düzenlediği saldırıların ardından doğan otizmli 10 yaşındaki Usama Meleke, İstanbul
'da tedavi olabilmek için destek bekliyor.
İsrail'in, Gazze'ye yönelik 27 Aralık
2008'de düzenlediği saldırılar sırasında kullandığı fosfor bombası, aradan geçen 11 yıla rağmen halen etkisini sürdürüyor. Bu saldırılarda çok sayıda Filistinli hayatını kaybederken binlerce kişi de yaralandı.
Bu saldırıların hayatını kararttığı ailelerden biri de Gazzeli Meleke ailesi. İsrail'in Gazze'ye saldırı düzenlediği tarihlerde eşi hamile olan Hamid Esad Meleke, şimdilerde 10 yaşında olan oğlu Usama'nın otizmle mücadelesini, tüm maddi imkanlarını bu yolda harcamasını, tedavi için geldikleri İstanbul'da yaşadıkları zorlukları, AA muhabirine değerlendirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 12:15 Kaynak: AA
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