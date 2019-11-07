Son Dakika Haberleri: İsrail'in füzesi Rusya'nın eline geçti iddiası
Son Dakika Güncel İsrail'in füzesi Rusya'nın eline geçti iddiası

İsrail'in füzesi Rusya'nın eline geçti iddiası

7 saat önce

Suriye'den İsrail'e yapılan hava saldırısı sırasında İsrail'in David's Sling Hava Savunma Sistemleri'nin fırlattığı bir roketin Suriye tarafına düştüğü ve roketin Rusya tarafından ele geçirildiği iddia edildi.

İsrail'in füzesi Rusya'nın eline geçti iddiası, System.String[]

Suriye'den İsrail'e yapılan hava saldırısı sırasında İsrail'in David's Sling Hava Savunma Sistemleri'nin fırlattığı bir roketin Suriye tarafına düştüğü ve roketin Rusya tarafından ele geçirildiği iddia edildi.

Çin'de yayın yapan Sina medya kuruluşu önemli bir iddia ortaya attı. Çin medyasına göre, Temmuz 2018'de Suriye tarafından İsrail'e Şam yönetimi tarafından roketli saldırı gerçekleştirdi. İsrail'in füze kalkanı David's Sling tarafından, Suriye'den fırlatılan 2 roketten biri havada imha edildi. Fakat roketlerden diğeri imha edilemedi. David's Sling Hava Savunma Sistemleri'nden fırlatılan roket havada arıza yaparak Suriye tarafına düştü.

İsrail'in roketi Suriye tarafına düştükten sonra Rus askeri istihbaratı tarafından patlamadan düşen roket ele geçirildi. Ruslar, İsrail'in roketini kendi hava üslerine götürerek inceleme başlattı. Çin medyası tarafından yeni ortaya atılan bu iddia ile ilgili Rusya ve İsrail tarafından henüz açıklama yapılmadı.

İsrail Savunma Araştırma ve Geliştirme İdaresine bağlı Füze Savunma Organizasyonu, ABD Füze Savunma Ajansı'nın desteğiyle 2017 yılında testlerini tamamlanarak faaliyete geçen David's Sling İsrail adına tehdit oluşturduğu düşünülen başta İran ve Hizbullah'a karşı üretildi. Uzun menzilli özelliğe sahip hava savunma sistemleri 300 kilometrelik alanda hedefi vurma kabiliyetine sahip. İsrail'e ait hava savunma sistemleri faaliyete geçirildiği 2017 tarihinden beri birkaç kez Suriye tarafından yapılan roketli saldırılara karşı kullanıldı.

(İHA)

İsrail, Suriye, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 10:40 Kaynak: İHA
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