Son Dakika › Güncel › İsrail'in gazetecilere yönelik ihlalleri protesto edildi - Son Dakika
İsrail'in gazetecilere yönelik ihlalleri protesto edildi
6 saat önce
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Göstericilerin tek gözlerini kapatarak protesto etmesi Filistin Medya Forumu Sekreteri Muhammet Ebu Kamar'ın basın açıklaması Gazetecileri destekleme Komitesi başkanı Salih el Masri'nin konuşması Gözleri bantlı göstericiler İşgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimleri...
Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 04:58 Kaynak: AA
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Göstericilerin tek gözlerini kapatarak protesto etmesi
Filistin Medya Forumu Sekreteri Muhammet Ebu Kamar'ın basın açıklaması
Gazetecileri destekleme Komitesi başkanı Salih el Masri'nin konuşması
Gözleri bantlı göstericiler İşgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım (Utanç) Duvarı protestolarını takip ederken İsrail güçlerinin müdahalesi sonucu gözünden yaralanan Foto Muhabiri Muaz Amrana için Gazze'de gösteri düzenlendi. Filistinli basın mensublarından oluşan göstericiler sol gözlerini kapatarak İsrail'in gazetecilere yönelik baskı ve ihlallerini protesto etti.
İran İçişleri Bakanı protestolarla ilgili açıklama yaptı: Devam ederse müdahale ederiz İran'da benzin zammını protesto gösterileri büyüyor! Erdoğan "Hedef İslam dünyasını bölmek" diyerek uyarmıştı Tahran'da göstericiler "Hamaney'e ölüm" sloganları attı İran'da benzin zammı protestolarında 1000 kişi gözaltına alındı