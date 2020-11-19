İsrail'in Gazze'de 9 üyesini katlettiği Sevarika ailesi saldırının yıl dönümünde anıldı - Son Dakika

İsrail'in Gazze'de 9 üyesini katlettiği Sevarika ailesi saldırının yıl dönümünde anıldı

19.11.2020 18:01
İsrail'in Gazze'de 9 üyesini katlettiği Sevarika ailesi saldırının yıl dönümünde anıldı, System.String[]

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze'nin Deyr el-Belah kentinde 6'sı çocuk, 9 üyesini katlettiği Sevarika ailesi saldırının yıl dönümünde anıldı.

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze'nin Deyr el-Belah kentinde 6'sı çocuk, 9 üyesini katlettiği Sevarika ailesi saldırının yıl dönümünde anıldı.

Deyr el-Belah Belediyesi tarafından düzenlenen anma töreninde Gazzeliler, Sevarika ailesinin evinin olduğu alanda toplandı.

Filistinliler, "İşgal güçleri liderlerinin işlediği suçlardan yargılanmasını istiyoruz", "Sizi unutmayacağız" yazılı pankartlar taşıdı.

Belediye Başkanı Diyab el-Cerav, eylemde yaptığı konuşmada, "Bu çirkin katliam, 6'sı çocuk 9 kişinin hayatına mal oldu, bir aile kayıtlardan silindi." dedi.

İşgal güçleri liderlerinin işlediği çirkin suçlardan yargılanmasının önemine işaret eden Cerav, bunun Filistin halkının hakkı olduğunu vurguladı.

Cerav, dünyaya işgal güçlerini yaptıkları adaletsizlikten sorumlu tutmaları ve Filistin topraklarını işgalden kurtarmak için çalışmaya çağırdı.

Ne olmuştu?

İsrail ordusu 12 Kasım 2019'da, Gazze'nin doğusunda İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'nin önde gelen komutanlarından Baha Ebu el-Ata'nın bulunduğu eve saldırı düzenlemiş, Ebu el-Ata ile eşi hayatını kaybetmişti.

İsrail ordusu, birkaç gün sonra Deyr Belah bölgesine düzenlediği saldırıda ise Sevarika ailesinden 6'sı çocuk 9 kişi yaşamını yitirmişti. Söz konusu saldırılarda 8'i çocuk, 3'ü kadın 34 Filistinli hayatını kaybetmiş, 111'i yaralanmıştı.

İsrail ordusu yaptığı açıklamada, Sevarika ailesinin evinin boş olduğunu sandıklarını belirtmişti.

İsrail, İşgal, Çocuk, Gazze, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'de 9 üyesini katlettiği Sevarika ailesi saldırının yıl dönümünde anıldı - Son Dakika


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