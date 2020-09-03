İsrail'in, Gazze'de avlanma mesafesini 15 mile çıkarması - Son Dakika

İsrail, Hamas ile varılan ateşkesin ardından Gazze Şeridi'nde balıkçıların avlanma mesafesinin yeniden 15 deniz miline çıkarılacağını duyurmasının ardından Filistin İçişleri Bakanlığı da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri altında balıkçıların avlanmasına izin verdi. Denize açılan Filistinli balıkçılar, avladıkları balıkları Gazze Limanı'nda satışa sundu.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 15:22 - Kaynak: AA
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