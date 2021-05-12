İsrail'in Gazze'de sivil yerleşim noktalarını vurmasına karşılık Gazze'den İsrail'e 100 roket daha atıldı - Son Dakika

Filistin direniş örgütlerinden İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri, İsrail'in Gazze'deki sivil yerleşim noktalarına yönelik saldırılarına karşılık sabah saatlerinde fırlattıkları 100 roketle Tel Aviv, Askalan, Bir'us Seb'a (Beerşeva)??????? ve Sderot kentlerini hedef aldıklarını duyurdu.

Kudüs Seriyyeleri'nden yapılan yazılı açıklamada, "Sivil yerleşim noktalarına ve sivillere karşı saldırılara misilleme olarak bu sabah 5'te düşmana güçlü bir saldırı düzenledik." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Gazze'den fırlatılan 100 roketle Tel Aviv, Askalan, Bir'us Seb'a ve Sderot kentlerinin hedef alındığı belirtildi.

Öte yandan, İsrail ordusundan yapılan açıklamada, pazartesi akşamı başlayan çatışmalardan bu yana Gazze Şeridi'nden İsrail'e 1050'den fazla roket ve havan mermisi atıldığı ve bunların birçoğunun hava savunma sistemleri tarafından vurulduğu kaydedildi.

Gazze Şeridi'ndeki Filistin direniş gruplarının oluşturduğu Ortak Operasyon Odası, "çatışma tarihindeki en büyük füze saldırısında" İsrail'i 300'den fazla roket ve füzeyle vurduğunu açıklamıştı.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları dün İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

İsrail ordusunun saldırılarında 12'si çocuk 35 Filistinli şehit oldu, 233 kişi yaralandı.

Filistin direniş örgütleri de Gazze Şeridi çevresindeki İsrail kent ve bölgelerini roketlerle vurmuştu. İsrail polisi, Gazze Şeridi'nden atılan roketler nedeniyle 5 İsraillinin öldüğünü, 45 kişinin yaralandığını bildirmişti.