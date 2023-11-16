 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İsrail'in Gazze'de yerleşim bölgelerine saldırıları sürüyor: 35 ölü - Son Dakika

İsrail'in Gazze'de yerleşim bölgelerine saldırıları sürüyor: 35 ölü

İsrail\'in Gazze\'de yerleşim bölgelerine saldırıları sürüyor: 35 ölü
16.11.2023 15:41

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Nuseyrat Mülteci Kampı ve sivillerin sığındığı benzin istasyonuna düzenlediği saldırılarda en az 35 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Nuseyrat Mülteci Kampı ve sivillerin sığındığı benzin istasyonuna düzenlediği saldırılarda en az 35 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 41 gündür devam ediyor. Karadan ve havadan yerleşim bölgelerini hedef alan İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nı bir kez daha hedef aldı. Gece saatlerinde düzenlenen saldırıda evlerin vurulması sonucu en az 26 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail saldırısında evi bombalanan Ihab Taha yaptığı açıklamada, evinin 4 füzeyle hedef alındığını ifade ederek, "Evden çıkarken ölüler, yaralılar ve yanan insanları gördüm. Çok kötü bir manzaraydı" dedi. Saldırının uyarı yapılmadan gerçekleştirildiğini belirten Taha, yaşadığı binada silahı bulunan kimse olmadığını ancak yine de saldırıya uğradıklarını söyledi.

İsrail, sivillerin sığındığı benzin istasyonunu vurdu

İsrail savaş uçakları dün gece saatlerinde Gazze Şeridi'nin merkezindeki Maghazi ve Bureij mülteci kamplarına yakın yerinden edilmiş kişilerin sığındığı bir benzin istasyonunu hedef aldı. Büyük bir yıkıma ve maddi hasara yol açan saldırıda en az 9 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Saldırıların ardından olay yerine ulaşan ambulanslar cansız bedenleri ve yaralıları El Aksa Şehitleri Hastanesi'ne götürürken, sivil savunma ekipleri ve halk, enkaz altında kalanları bulmak için arama kurtarma çalışması başlattı.

Gazze'deki hükümetin medya ofisi tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 4 bin 710'u çocuk olmak üzere 11 bin 500'e yükseldiği belirtildi. - GAZZE

Kaynak: İHA

İsrail, Gazze, Uluslararası İlişkiler, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İsrail'in Gazze'de yerleşim bölgelerine saldırıları sürüyor: 35 ölü - Son Dakika


Son Dakika
16:15 Kanalizasyon kapağını kaldıran kadın, yüzlerce yarasa ile karşılaştı
15:33 Montella, Cengiz Ünder ve Arda Güler'i kadrodan çıkardı
15:04 Bere, eldiven dolapta ne varsa çıkarın! Pazar günü İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı bekleniyor
15:02 Belediyecilik dersi veren başkan buna ne diyecek? Vatandaşların tamamı ayakta yolculuk etti, nedeni pes dedirtti
15:00 Afrika ülkesi Eritre'de devlet, Dünya Kupası'na katılmayı yasakladı
14:57 Ehliyet almayı düşünenler elinizi çabuk tutun! Yılbaşından sonra ödeyeceğiniz ücret 2 katına çıkacak
14:44 Biden konuştuğu sırada Blinken'in yüzü şekilden şekle girdi
14:14 Engin ve Dilan Polat'ın tutukluluk itirazı ikinci kez reddedildi
13:59 Biden ve Jinping'in görüşmesine damga vuran otomobil diyaloğu
13:52 Osman Sonant, ailevi sorunlarından dolayı başrol olduğu Bihter'in galasına katılmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2023 16:32:32. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail'in Gazze'de yerleşim bölgelerine saldırıları sürüyor: 35 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement