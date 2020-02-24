İsrail'in Gazze'deki farklı noktalara yönelik hava saldırısı - HAN - Son Dakika
Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'deki farklı noktalara yönelik hava saldırısı - HAN - Son Dakika

İsrail'in Gazze'deki farklı noktalara yönelik hava saldırısı - HAN

6 saat önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Vurulan yerde oluşan dev çukur Vurulan bölgelerdeki enkaz İsrail savaş uçaklarının, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarında, Han Yunus bölgesinde bir nokta vuruldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Vurulan yerde oluşan dev çukur

Vurulan bölgelerdeki enkaz İsrail savaş uçaklarının, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarında, Han Yunus bölgesinde bir nokta vuruldu.

İsrail'in Gazze'deki farklı noktalara yönelik hava saldırısı - HAN

İsrail, Gazze, Han, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 03:27 Kaynak: AA
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