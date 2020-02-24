Son Dakika › Güncel › İsrail'in Gazze'deki farklı noktalara yönelik hava saldırısı - HAN - Son Dakika
İsrail'in Gazze'deki farklı noktalara yönelik hava saldırısı - HAN
6 saat önce
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Vurulan yerde oluşan dev çukur Vurulan bölgelerdeki enkaz İsrail savaş uçaklarının, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarında, Han Yunus bölgesinde bir nokta vuruldu.
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 03:27 Kaynak: AA
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Vurulan yerde oluşan dev çukur
Vurulan bölgelerdeki enkaz İsrail savaş uçaklarının, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarında, Han Yunus bölgesinde bir nokta vuruldu.
Son Dakika Son Dakika: İdlib'de stratejik öneme sahip olan Neyrab köyü, muhaliflerin kontrolüne girdi Son Dakika: Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında kaptan pilot tutuklandı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayırseverlere derslik ve okul yapımı için bağışta bulunma çağrısı yaptı BM'den İdlib uyarısı: Bu bölgede gerçek bir kan gölü, sivil katliamı göreceğiz