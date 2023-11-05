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İsrail'in Gazze'deki mülteci kampına düzenlediği saldırıda en az 21 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

İsrail'in Gazze'deki mülteci kampına düzenlediği saldırıda en az 21 kişi hayatını kaybetti

Son Güncelleme: 05.11.2023 02:29

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bulunan El-Megazi Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda çoğu kadın ve çocuk en az 21 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırı sonucunda çok sayıda kişi yaralandı ve hastanelerin acil servisleri ağır yaralılarla dolu durumda.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde mülteci kampına düzenlediği saldırıda çoğu kadın ve çocuk en az 21 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda yaralının olduğu bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu, Gazze'nin merkezindeki El-Megazi Mülteci Kampı'nı vurdu.

Saldırıda çoğu kadın ve çocuk en az 21 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Endonezya Hastanesi çevresine de en az 15 hava saldırısı düzenledi. Tel Ez-Zater bölgesinde su depolarının vurulması sonucu çevredeki evleri su bastı.

Hastanalerin acil servisleri ağır yaralılarla dolu

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamada, Megazi Mülteci Kampı'nı hedef alan "katliam" sonucu çoğu kadın ve çocuk olmak üzere çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu ve hastanelerin acil servislerinin ağır yaralılarla dolduğunu duyurdu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'deki mülteci kampına düzenlediği saldırıda en az 21 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail'in Gazze'deki mülteci kampına düzenlediği saldırıda en az 21 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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