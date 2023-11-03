İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Saftavi bölgesinde sığınmacıların kaldığı bir okulu bombaladığı, saldırıda ölen ve yaralananların olduğu bildirildi.
Son Güncelleme: 03.11.2023 22:21
İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Saftavi bölgesinde sığınmacıların kaldığı bir okulu bombaladığı, saldırıda ölen ve yaralananların olduğu bildirildi.
İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Saftavi bölgesinde sığınmacıların kaldığı bir okulu bombaladığı, saldırıda ölen ve yaralananların olduğu bildirildi.
Kaynak: AA
İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Saftavi bölgesinde sığınmacıların kaldığı bir okulu bombaladığı, saldırıda ölen ve yaralananların olduğu bildirildi. - Son Dakika