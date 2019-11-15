İsrail'in Gazze saldırıları bir aileyi 3 evladından kopardı

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda genç yaşlardaki üç kardeşin hayatını kaybetmesi Abdu'l Al ailesini yasa boğdu.

İbrahim (16), İsmail (17) ve Ahmed (23) isimli üç kardeş, çarşamba günü başlarına geleceklerden habersiz arkadaşlarıyla dolaşmaya çıktıkları sırada İsrail'in hava saldırılarının hedefi oldu. Gazzeli aile, sabah saatlerinde çocuklarının ölüm haberiyle sarsıldı.

Hayatını kaybeden gençlerin kardeşi Fethi Eymen Abdu'l Al, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güne normal bir şekilde başladıklarını, adetleri üzere tüm kardeşleri ve babalarıyla camiye sabah namazına gittiklerini söyledi.

Camiden dönerken kardeşi Ahmed'in kendisinden bugün babasının yanında kalmasını istediğini aktaran Abdu'l Al, "Aslında o an bir şey olacağı içime doğmuştu. İstediğini yaptım ve onlardan ayrıldık." dedi.

Gazze'de tansiyonun tırmanmasına rağmen mahalleleri saldırıya maruz kalmadığı için gençlerin dolaşmaya çıkmalarından endişe etmediklerini belirten Abdu'l Al, "Aynı anda bir evden üç kişiyi kaybetme fikri korkunç. Akıl almaz bir durum. Şehadet haberlerini aldığımızda Allah bize nasıl bir güç verdi bilmiyorum." diye konuştu.

Aile üçüncü oğullarının öldüğünü cenaze namazında öğrendi

Kahvaltıyı hazırlarken telefonla "kardeşlerinin yaralandığı, hastaneye kaldırıldıkları ve durumlarının kritik olduğu" haberini aldığını dile getiren Abdu'l Al, "Bunun üzerine babamın evine nasıl gittiğimi hatırlamıyorum. Haber oraya da ulaşmıştı. Ailemle hastaneye gitmek üzere evden çıktık. Uzun yol boyunca onları, şehit olabilecekleri fikrine hazırladım. Çünkü içimden bir şey şehit olduklarını söylüyordu." ifadelerini kullandı.

Abdu'l Al, kardeşlerinin şehit olduğunu öğrendikleri anı şöyle anlattı:

"Şifa Hastanesi'ne ulaştığımızda doktorlar, kardeşlerim İbrahim ve İsmail'in öldüğünü ancak Ahmed'in yoğun bakımda olduğu söyledi. İki kardeşimin naaşını hastaneden teslim aldık ve defin için hazırladık. Cenaze namazı sırasında Ahmed'in de şehit olduğu haberiyle bir kez daha sarsıldık. Bunun üzerine cenazeleri bekletip hepsini birlikte Eş-Şaaf Mezarlığı'na defnettik."

Ahmed evlilik hayalleri kuruyordu

Göz yaşlarına hakim olamayan Abdu'l Al, kardeşi Ahmed'in ailede ve çevresinde enerjik, hayat dolu ve sosyal biri olduğunu ifade etti. Ahmed'in bir yıl önce nişanlandığını söyleyen Abdu'l Al, kardeşinin uzun süredir evlilik hayali kurduğunu ancak ekonomik koşulların buna izin vermediğine işaret etti.

İbrahim'in ise sakin ve tevazu sahibi bir kişiliğe sahip olduğunu vurgulayan Abdu'l Al, kardeşinin İslami ilimler okumak istediğini ancak maddi koşulların lise ikinci sınıfı tamamlamasına dahi izin vermediğini söyledi.

Abdu'l Al, kardeşi İsmail'in ailede ve çevresinde çok sevilen biri olduğunu belirterek, "İnanın abartmıyorum İsmail ailenin en önemli unsuruydu. Aileyi toplayan ve aramızda kız kardeşlerimize en yakın olan oydu." diye konuştu.

Bir köşede ağlayan 10 yaşındaki en küçük kardeş Suheyb Abdu'l Al da, "Ahmed abim çok şefkatliydi. Benimle ve evin tüm küçükleriyle ilgilenirdi." dedi.

İbrahim'in kendisini derslerinde başarılı olması ve okulunu tamamlaması için teşvik ettiğini ifade eden Abdu'l Al, abisinin özel nedenlerle gerçekleştiremediği hayallerini, kendisinin gerçekleştirmesini arzuladığını söyledi.

34 Filistinli hayatını kaybetmişti

İsrail ordusu 12 Kasım sabahı, Gazze'nin doğusunda İslami Cihad Hareketinin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'nin önde gelen komutanlarından Baha Ebu'l Ata'nın bulunduğu eve saldırı düzenlemiş, olayda Ebu'l Ata ile eşi hayatını kaybetmişti.



Bunun üzerine İslami Cihad, İsrail saldırısına roket atışlarıyla karşılık vermişti.



İsrail saldırıları sonucu Gazze'de, aralarında 8 çocuk ve 3 kadının da olduğu 34 Filistinli hayatını kaybetmiş, 110 Filistinli yaralanmıştı.



İslami Cihad, Mısır'ın ara buluculuğunda İsrail ile dün sabah yerel saatle 05.00'ten itibaren geçerli olmak üzere ateşkese varıldığını duyurmuştu.