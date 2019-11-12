Son Dakika Haberleri: İsrail'in Gazze saldırılarında 10 kişi hayatını kaybetti
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İsrail'in Gazze saldırılarında 10 kişi hayatını kaybetti

7 saat önce

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne sabah saatlerinden itibaren düzenlediği hava saldırılarında 10 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail'in Gazze saldırılarında 10 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne sabah saatlerinden itibaren düzenlediği hava saldırılarında 10 kişi yaşamını yitirdi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine hava saldırıları düzenlediği belirtildi.

Bakanlık, saldırılarda yaralananların sayısını 45 olarak açıkladı.

Ne olmuştu?

İsrail ordusu daha önce yaptığı açıklamada, Gazze'nin doğusunda İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyelerinin önde gelen komutanlarından Beha Ebu'l Ata'nın bulunduğu eve saldırı düzenlediklerini duyurmuştu. Saldırıda Ebu'l Ata ile eşi Esma Ebu'l Ata hayatını kaybetmişti.

Ebu'l Ata'nın ölümünün ardından, başta Tel Aviv olmak üzere İsrail'in birçok bölgesine Gazze'den roket atılmış bu nedenle Tel Aviv'in yanı sıra İsrail'in güneyindeki birçok bölgede okullar tatil edilmişti.

Filistin, İsrail, Sabah, Gazze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 11:48 Kaynak: AA
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