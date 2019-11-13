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İsrail'in Gazze saldırılarında 10 kişi hayatını kaybetti
7 saat önce
İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne sabah saatlerinden itibaren düzenlediği hava saldırılarında 10 kişi yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 09:22 Kaynak: AA
İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne sabah saatlerinden itibaren düzenlediği hava saldırılarında 10 kişi yaşamını yitirdi.
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