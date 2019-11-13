Son Dakika Haberleri: İsrail'in Gazze saldırılarında 10 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze saldırılarında 10 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

İsrail'in Gazze saldırılarında 10 kişi hayatını kaybetti

7 saat önce

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne sabah saatlerinden itibaren düzenlediği hava saldırılarında 10 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne sabah saatlerinden itibaren düzenlediği hava saldırılarında 10 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail'in Gazze saldırılarında 10 kişi hayatını kaybetti

İsrail, Sabah, Gazze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 09:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İsrail'de çarpıcı Türkiye anketi: Katılımcıların yüzde 53'ü Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesini istiyor
Metrobüs yoğunluğu dikkat çekti Tren, hemzemin geçitte otomobile çarptı: 3 yaralı TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK'ten ortak açıklama: Asgari ücretlilerden alınan vergiler indirilmeli

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2019 16:33:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İsrail'in Gazze saldırılarında 10 kişi hayatını kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]