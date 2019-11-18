İsrail'in Gazze saldırılarında ölen 3 kardeşin okulunda hüzün hakim

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden üç çocuk, okullarında arkadaşları ve öğretmenleri tarafından anıldı.

Saldırılarda yaşamını yitiren Sevarika ailesinden 3 kardeş; 7 yaşındaki Muaz Muhammed, 12 yaşındaki Muhenned ve 13 yaşındaki Vesim'in eğitim gördüğü Abdullah bin Revaha İlkokulu'nda dersler hüzünlü başladı. Arkadaşlarının fotoğraflarının yer aldığı boş sıraları gören bazı öğrenciler göz yaşlarına hakim olamadı.

Öğretmen Hazım el-Levh, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arkadaşlarını kaybeden öğrencilerinin çok üzgün olduğunu ve anma töreniyle işgalcilerin suçlarını sessizlikle izleyen uluslararası topluma Gazze'de yaşananların sorumluluğunu üstlenmeleri çağrısında bulunduklarını belirtti.

Levh, "Gazze Şeridi'nde tansiyonun yükseldiği son olaylar, öğrencilerin psikolojilerinde olumsuz etkiler bıraktı. Bu durum muhakkak derslerini ve eğitim süreçlerini de etkileyecektir." dedi.

Saldırılar nedeniyle öğrencilerin üç gün boyunca okula gelemediğini aktaran Levh, öğretmenler olarak bu durumu aşmak için telafi derslere başladıklarını ancak öğretim döneminin sonuna yaklaşılması nedeniyle bunun yeterli olmadığını dile getirdi.

Okul 2014 saldırılarında da 1 öğrencisini kaybetmişti

Abdullah bin Revaha İlkokulu'nun bu saldırılarda ilk kez kayıp vermediğine dikkati çeken Levh, 2014 saldırılarında da Bilal Meşal isimli öğrencilerinin şehit olduğunu ve onlarca öğrencinin yaralandığını ifade etti.

Üzüntüsü yüzünden okunan Vesim'in arkadaşı Bera Ebu Ömer ise, "Güzel günler bitti, geriye sadece anılar kaldı. Vesim benim sadece okul arkadaşım değil dostumdu." diye konuştu.

Bunun hayatı boyunca unutamayacağı bir üzüntü olduğunu aktaran Ebu Ömer, tüm dünyanın çocukların öldürülmesi ve korkutulmasını kınaması gerektiğini söyledi.

Saldırılar eğitim kurumlarını da vurdu

İsrail'in saldırıları Gazze Şeridi'ndeki okullar ve öğrencilerle sınırlı kalmayıp üniversiteleri de etkiledi. Üniversitelerin çoğu, saldırıların devam ettiği dönemde derslere ara verdi.

Gazze İslam Üniversitesi öğrencisi Munir el-Cevcev, saldırılar nedeniyle derslere ara verildiğini, dolayısıyla çalıştığı iki sınava da giremediğini belirtti.

Aksa Üniversitesi öğrencisi Eric Musa da bombardıman sesleri ve patlamalardan psikolojik olarak kötü etkilendiğine işaret ederek, "İsrail'in 2014 saldırılarının ardından hasta yatağımda geçirdiğim uzun günleri hala hatırlıyorum." ifadesini kullandı.

Gazze'deki Eğitim Bakanlığından 14 Kasım'da yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği son saldırılarda farklı eğitim kurumlarından 6 öğrencinin yaşamını yitirdiği, 15 okulun zarar gördüğü kaydedilmişti.

34 Filistinli hayatını kaybetmişti



İsrail ordusu 12 Kasım sabahı, Gazze'nin doğusunda İslami Cihad Hareketinin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'nin önde gelen komutanlarından Baha Ebu'l Ata'nın bulunduğu eve saldırı düzenlemiş, olayda Ebu'l Ata ile eşi hayatını kaybetmişti.



İslami Cihad, suikasta roket atışlarıyla karşılık verirken, İsrail ordusu hava saldırılarını sürdürmüştü.

İsrail saldırıları sonucu Gazze'de aralarında 8 çocuk ve 3 kadının da olduğu 34 Filistinli hayatını kaybetmiş, 110 Filistinli yaralanmıştı.



İslami Cihad, Mısır'ın ara buluculuğunda İsrail ile 14 Kasım'da sabah yerel saatle 05.00'ten itibaren geçerli olmak üzere ateşkese varıldığını duyurmuştu.