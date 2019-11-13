Son Dakika Haberleri: İsrail'in Gazze saldırılarının devam etmesiyle Filistin'de ölü sayısı 10'a ulaştı
Son Dakika Dünya İsrail'in Gazze saldırılarının devam etmesiyle Filistin'de ölü sayısı 10'a ulaştı - Son Dakika Dünya

İsrail'in Gazze saldırılarının devam etmesiyle Filistin'de ölü sayısı 10'a ulaştı

6 saat önce

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken hayatını kaybeden kişi sayısı 10'a yükseldi.

İsrail'in Gazze saldırılarının devam etmesiyle Filistin'de ölü sayısı 10'a ulaştı, System.String[]

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken hayatını kaybeden kişi sayısı 10'a yükseldi.

Filistin Ulusal Otoritesi'nin resmi haber kuruluşu WAFA'ya göre, salı günü devam eden saldırılarda üç kişi daha hayatını kaybederken, Gazze'deki ölü sayısı 10'a yükseldi. Yetkililer, İsrail'e ait bir savaş uçağından yapılan saldırıda vurulan üç kişinin Gazze'deki Endonezya Hastanesi'ne getirildikleri vurgulandı. Buna karşılık Gazze'nin de İsrail'e roket saldırılarıyla karşılık verdiği belirtildi.

İsrail ve Gazze arasındaki gerilimler, İsrail'in Filistin İslami Cihat Örgütü üst düzey komutanlarından Baha Abu Al Ata'ya düzenlediği saldırı sonrası artmıştı. İsrail'in söz konusu hava saldırısı sonrası örgütün üst düzey yetkililerinden biri olan Baha Abu Al Ata'nın etkisiz hala getirildiği duyurulmuş ve İsrail Savunma Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi, şunları söylemişti:

"Baha Abu Al Ata, İslami Cihat Örgütü'nün üst düzey komutanlarından biriydi ve Gazze'de geçen yıl düzenlenen birçok saldırıdan sorumluydu. Patlamaya hazır bir bombaydı, biz de bir fırsat gördük ve bunu kusursuzca uyguladık."


Filistin, İsrail, Gazze, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 10:51 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cinayet masası eski dedektifi: atladığı yere baktığımızda ölme ihtimalini çok zayıf görüyorum.
İstanbul'un göbeğinde ölü bulunan Eski ajan Le Mesurier'in evinden harita ve kroki çıktı Pompalı tüfekle dehşet saçan kıskanç koca rahip çıktı Cesedi 5 gün sonra bulunan kadının katil zanlısı: "Altınları ben aldım ama ben öldürmedim"

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2019 17:35:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İsrail'in Gazze saldırılarının devam etmesiyle Filistin'de ölü sayısı 10'a ulaştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]