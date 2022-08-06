İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 11'e yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, biri çocuk 11 kişi hayatını kaybetti, 80 kişi yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığından, İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden saldırıda hayatını kaybedenlere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, bu sabah düzenlenen saldırılarda 1 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında şu ana kadar aralarında 5 yaşında bir çocuk, 23 yaşında bir kadının da bulunduğu toplam 11 kişinin hayatını kaybettiği, 80 sivilin yaralandığı ifade edilen açıklamada yaralıların durumuna ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail ordusu dün, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde İslami Cihad Hareketine ait merkezleri vurduğunu açıklamıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda aralarında 5 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 10 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 55 kişinin yaralandığı aktarılmıştı.

İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri de İsrail'in saldırılarına karşılık, Gazze Şeridi'nin çevresi, Tel Aviv ve merkezdeki şehirlere doğru 100 roket fırlatıldığını duyurmuştu.