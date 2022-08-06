Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › İsrail'in, Gazze saldırısında şu ana kadar İslami Cihad'a ait 26 hedefi vurduğu bildirildi - Son Dakika

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