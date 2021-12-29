İsrail'in Gazze sınırına düzenlediği saldırıda 3 Filistinli yaralandı - Son Dakika

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi sınırı yakınlarında Hamas'a ait noktalara top atışı ile düzenlediği saldırıda 3 Filistinli yaralandı.

İsrail ordusu, Beyt Lahiya kasabası ve Vadi Gazze köyünde yarı resmi şekilde Hamas hareketine bağlı olan "Saha Kontrolü" güçlerine ait noktalara top atışıyla saldırı düzenledi.

Saldırı sonucunda 3 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in, saldırıları "Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Filistinliler tarafından İsrailli bir yerleşimcinin vurularak yaralandığı" iddialarının ardından düzenlediği belirtiliyor.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki sınır yakınında bir silahlı saldırı olayı yaşandığı, açılan ateş sonucunda bir İsraillinin hafif şekilde yaralandığına dair haberler geldi." denilmişti.

İsrail Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, silahlı saldırıda yaralanan kişinin İsrail ile Gazze Şeridi arasındaki sınır duvarının onarımı için bakanlıkla anlaşmalı bir şirketin çalışanı olduğu belirtilmişti.

İsrail Walla adlı web sitesinde yer alan haberde, İsrail ordusunun Gazze Tümeni'nden bir askeri kaynak, "Şu ana kadar bildiğimiz şey olayın önceden planlanmış bir keskin nişancı ateşi olduğu." ifadelerini kullanmıştı.