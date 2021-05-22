İsrail'in Gazze ve Batı Şeria saldırılarında 33 medya kurumu hedef alındı, 170 gazeteci yaralandı - Son Dakika

İsrail'in Gazze ve Batı Şeria saldırılarında 33 medya kurumu hedef alındı, 170 gazeteci yaralandı

22.05.2021 11:16
İsrail'in Gazze ve Batı Şeria saldırılarında 33 medya kurumu hedef alındı, 170 gazeteci yaralandı, System.String[]

Filistin Gazeteciler Sendikası, İsrail'in Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki saldırıları ile ihlalleri sırasında 33 medya kurumunun hedef alındığını ve 170 gazetecinin yaralandığını belirtti.

Filistin Gazeteciler Sendikası, İsrail'in Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki saldırıları ile ihlalleri sırasında 33 medya kurumunun hedef alındığını ve 170 gazetecinin yaralandığını belirtti.

Sendika Başkanı Nasır Ebu Bekir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı, Hamas ile varılan ateşkesle sona eren saldırılarının medya sektörü ve çalışanları üzerindeki etkisini değerlendirdi.

Saldırılar sırasında yapılan ilk incelemelere göre bölgede medya kurumlarına ait 33 merkezin yıkıldığını söyleyen Ebu Bekir, hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini, zarar gören ya da hedef alınan basın kuruluşlarının sayısının artabileceğine işaret etti.

Ebu Bekir, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 70, Batı Şeria ve Kudüs'teki şiddet olaylarında ise 100 gazetecinin yaralandığı bilgisini paylaştı.

Sendika Başkanı, Batı Şeria'daki yaralanmaların çoğunun göz yaşartıcı gaz, Gazze'dekilerin ise bombalama sırasında isabet eden şarapnel olduğunu kaydetti.

İsrail savaş uçaklarının 19 Mayıs'ta Gazze'nin batısındaki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bir evi üç roketle bombalaması sonucu "Kudüs'ün Sesi" adlı yerel radyoda çalışan gazeteci Yusuf Ebu Hüseyin yaşamını yitirmişti.

UCM'ye başvuru

Ebu Bekir, İsrail'in işlediği suçların yargıya taşınması yönündeki çalışmalarına da işaret ederek şunları söyledi:

"Sendika, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) sunmak üzere uluslararası gazetecilerle iş birliği içinde işgal güçlerinin Gazze Şeridi, Batı Şeria ve Kudüs'teki saldırılarında gazetecilere karşı işlediği suçları eksiksiz şekilde kapsayan bir dosya hazırlıyor."

Hukuki açıdan dosyanın tamamlanması için birkaç aya ihtiyaç olduğuna işaret eden Ebu Bekir, sendikanın geçen yıl benzer bir dosyayı UCM'ye sunduğunu ancak mahkeme prosedürlerinin uzun ve karmaşık olduğunu belirtti.

Medyaya yönelik yapılanları "katliam" şeklinde nitelendiren Ebu Bekir, "İsrail, suçlarını gizlemek için terör eylemleri gerçekleştirdi." ifadelerini kullandı.

Filistinli gazetecilerin başarısı

Ebu Bekir, Filistinli gazetecilerin, saldırılar sırasında olayları aktarımında olağanüstü bir verimlilik ve kabiliyet sergilediğini, kamuoyunu etkilemeyi başardığını, haberini aktardığı korkunç suç sahneleriyle dünya çapında milyonları harekete geçirebildiğini vurguladı.

Ebu Bekir, sendikanın uluslararası hukukun tanımına göre geçen yıl Filistin topraklarında işlenen yaklaşık 500 saldırı ve suçu belgelediğini aktardı.

AP ve Al Jazeera ofislerinin hedef alınması

İsrail 15 Mayıs'ta Gazze'deki Associated Press (AP) haber ajansı ve Al Jazeera televizyonuna ait ofislerin de bulunduğu binayı vurmuştu.

AP ve Al Jazeera bürolarının yanı sıra doktor muayenehaneleri ile avukatlık bürolarının da olduğu binada 60 daire bulunuyordu.

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) 17 Mayıs'ta Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) İsrail'in Gazze'de Associated Press ve Al Jazeera'nın ofislerinin yer aldığı binanın bombalanmasına ilişkin soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.

İsrail, 10 Mayıs'ta abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmış, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda dün yerel saatle 02.00'de saldırılarını sonlandırmıştı.

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları nedeniyle 248 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Batı Şeria, İsrail, Medya, Gazze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze ve Batı Şeria saldırılarında 33 medya kurumu hedef alındı, 170 gazeteci yaralandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Masumiyet dizisinin başrol oyuncuları, sette göbek atarak kurtlarını döktü Masumiyet dizisinin başrol oyuncuları, sette göbek atarak kurtlarını döktü Aşka gelen Nurgül Yeşilçay, sevgilisi öpüşme pozunu paylaştı Aşka gelen Nurgül Yeşilçay, sevgilisi öpüşme pozunu paylaştı Görev başındaki bekçinin acı sonu! Önce ayağını kaybetti, sonra şehit oldu Görev başındaki bekçinin acı sonu! Önce ayağını kaybetti, sonra şehit oldu Çakarlı araçla emniyet şeridinden giden futbolcu Adem Büyük'ün eşinden ilk açıklama: Araç tanıdığımız bir siyasetçiye ait Çakarlı araçla emniyet şeridinden giden futbolcu Adem Büyük'ün eşinden ilk açıklama: Araç tanıdığımız bir siyasetçiye ait Aldığı sıfır araç kabusu oldu, beklediği karar mahkemeden 7 yıl sonra geldi Aldığı sıfır araç kabusu oldu, beklediği karar mahkemeden 7 yıl sonra geldi Şarkıcı Ece Seçkin, Instagram'dan peş peşe iç çamaşırsız pozlarını paylaştı Şarkıcı Ece Seçkin, Instagram'dan peş peşe iç çamaşırsız pozlarını paylaştı Bakan Koca müjdeyi verdi: Bu iş bitmiştir, haziranda 20 yaş üstü herkes aşılanacak Bakan Koca müjdeyi verdi: Bu iş bitmiştir, haziranda 20 yaş üstü herkes aşılanacak AK Parti Sözcüsü Çelik'ten muhabir Musab Turan'a sert tepki: Gereği yapılıyor AK Parti Sözcüsü Çelik'ten muhabir Musab Turan'a sert tepki: Gereği yapılıyor

Son Dakika Haberleri
18:00 Mustafa Cengiz'in sert açıklamaları sosyal medyayı salladı! Fatih Terim'e destek mesajı yağdı
17:39 MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, Avrupa Parlamentosu raporuna sert tepki gösterdi: HDP'ye sorup hazırlamışlar
17:18 Herkes başkanı hayretler içinde izledi! Mustafa Cengiz'in bel altı fıkrası kimseyi güldürmedi
17:00 "Beni öldürecek" diyip, eşi için koruma istemişti! O kadın sokak ortasında kurşuna dizildi
16:42 Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Sevgili Fatih Terim ile yola devam etmeyeceğim
16:35 Yolcu uçağından dışarı bakan yolcular şaşkına döndü! Fırlatılan roketi saniye saniye görüntülediler
16:32 Son Dakika: Vergi ve prim borçlarına yeniden yapılandırma geliyor! Ekonomiye ilişkin yeni torba teklif Meclis'te
16:27 Son Dakika! Dışişleri, ateşkese rağmen Mescid-i Aksa'da namaz kılanlara saldıran İsrail'e tepki gösterdi: Samimiyetsiz tutumları devam ediyor
16:24 Uğur Akkuş, Ebru Şallı için "Ferrari gibi kadın" dedi, model Deniz Akkaya çifte sert çıkıştı
16:20 Mustafa Cengiz, "Seçimlere girmiyorum" dedikten yarım saat sonra fikrini değiştirdi
Şanlıurfa'da 2 aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 6 yaralı Şanlıurfa'da 2 aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 6 yaralı         
11:10
Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşiyor! Taraftar kahrolacak Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşiyor! Taraftar kahrolacak         
10:50
Bir zamanların ünlü assolisti, cami bahçesinde alkolden bilincini kaybetmiş halde bulundu Bir zamanların ünlü assolisti, cami bahçesinde alkolden bilincini kaybetmiş halde bulundu         
10:30
Akşener'in Rize'de gerginlik yaşaması nedeniyle çıkan arbedede saldırıya uğrayan esnaf: Korumalar bir anda üstüme saldırdı Akşener'in Rize'de gerginlik yaşaması nedeniyle çıkan arbedede saldırıya uğrayan esnaf: Korumalar bir anda üstüme saldırdı         
10:20
Hesaplardaki 217 milyon dolarlık hareketlilik nedeniyle yakalanan çete, elde ettikleri parayı Bitcoin'e çevirmiş Hesaplardaki 217 milyon dolarlık hareketlilik nedeniyle yakalanan çete, elde ettikleri parayı Bitcoin'e çevirmiş         
10:07
Aldatıldığını sosyal medyada gördüğü fotoğraflar sayesinde öğrendi Aldatıldığını sosyal medyada gördüğü fotoğraflar sayesinde öğrendi         
09:56
Motosikletten fırlayıp minibüsün üstüne düştü! Feci kaza kamerada Motosikletten fırlayıp minibüsün üstüne düştü! Feci kaza kamerada         
08:57
Kripto para piyasalarına Çin darbesi! 15 günde 1 trilyon dolar buhar oldu Kripto para piyasalarına Çin darbesi! 15 günde 1 trilyon dolar buhar oldu         
08:20
Cuma hutbesi sırasında korkutan anlar! Kabe imamına bıçakla saldırdı Cuma hutbesi sırasında korkutan anlar! Kabe imamına bıçakla saldırdı         
23:53
Bahar Candan'dan olay yaratan pozlar! İç çamaşırı görünmesine rağmen paylaşmaktan çekinmedi Bahar Candan'dan olay yaratan pozlar! İç çamaşırı görünmesine rağmen paylaşmaktan çekinmedi         
18:52
"Gözaltı sırasında sarkıntılık" nedeniyle yargılanan polise 2 yıl 6 ay ceza verildi         
17:58
Böylesi görülmedi! Japonya'da bir makinist, 150 km hızla giden treni bırakıp, tuvalete gitti Böylesi görülmedi! Japonya'da bir makinist, 150 km hızla giden treni bırakıp, tuvalete gitti         
17:03
Dönüm başı 50 bin TL kazanıyor! Domates serasını yıkıp, gölevez dikti Dönüm başı 50 bin TL kazanıyor! Domates serasını yıkıp, gölevez dikti         
14:53
45 yaşındaki sapık tarafından istismar edilen 14 yaşındaki kız çocuğu doğum yaptı 45 yaşındaki sapık tarafından istismar edilen 14 yaşındaki kız çocuğu doğum yaptı         
14:17
Öldürülen Arife öğretmenin cenazesinde dikkat çeken görüntü! Tabutun kapağı kapatılmadı Öldürülen Arife öğretmenin cenazesinde dikkat çeken görüntü! Tabutun kapağı kapatılmadı         
14:13
Trabzonspor, Uğurcan'ı 30 milyon euroya Inter'e verdi, boşluğu Mert Günok'la doldurdu Trabzonspor, Uğurcan'ı 30 milyon euroya Inter'e verdi, boşluğu Mert Günok'la doldurdu         
13:02
Metropoll 28 ilde anket yaptı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına çıktığı takdirde şansı en yüksek aday İBB Başkanı İmamoğlu Metropoll 28 ilde anket yaptı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına çıktığı takdirde şansı en yüksek aday İBB Başkanı İmamoğlu         
12:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2021 11:25:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İsrail'in Gazze ve Batı Şeria saldırılarında 33 medya kurumu hedef alındı, 170 gazeteci yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement