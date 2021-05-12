İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları, Nusaybin'de protesto edildi - Son Dakika

İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları, Nusaybin'de protesto edildi

12.05.2021 10:49
İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları, Nusaybin'de protesto edildi, System.String[]

İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları, Nusaybin ilçesinde protesto edildi.

İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları, Nusaybin ilçesinde protesto edildi.

Hür Dava Partisi (HÜDA-PAR) öncülüğünde Şirin Bulvarı TOKİ Molla Osman Camisi önünde düzenlenen programa siyasi parti, sivil toplum kuruluş temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, yapılan açıklamayla İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları lanetlendi.

Daha sonra Kudüs, Filistin ve İslam alemi için dua edildi.

İsrail, Mescit, Gazze, Aksa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları, Nusaybin'de protesto edildi - Son Dakika


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