İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları, Nusaybin'de protesto edildi - Son Dakika

İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları, Nusaybin ilçesinde protesto edildi.
Hür Dava Partisi (HÜDA-PAR) öncülüğünde Şirin Bulvarı TOKİ Molla Osman Camisi önünde düzenlenen programa siyasi parti, sivil toplum kuruluş temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, yapılan açıklamayla İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları lanetlendi.
Kaynak: AA
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