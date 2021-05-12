İsrail'in Gazze'ye devam eden saldırılarında 2 Filistinli daha şehit oldu - Son Dakika

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyine düzenlediği hava saldırılarında bir evin bombalanması sonucu 2 Filistinli daha şehit oldu.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, pazartesiden bugün saat 03.30'a dek süren saldırılar sonucunda, 2 Filistinlinin daha şehit olduğu, böylece şehit sayısının 35'e yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, şehitler arasında 12 çocuk ile 2 kadının da bulunduğu kaydedildi.

İsrail savaş uçakları daha önce de "Katar Gazze'nin İmarı Komisyonu" merkezi yakınında bir binayı bombaladı. Saldırıda, ölen ya da yaralanan olmadı.

Öte yandan Gazze'nin kuzeyinde deniz sahilindeki İsrail botlarından da kentin sahil kesiminin bombalandığı belirtildi.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için dün yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine de İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adı verilen askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

İsrail ordusunun saldırılarında 12'si çocuk 35 Filistinli şehit oldu, 233 kişi yaralandı.

Öte yandan Filistin direniş örgütleri de Gazze Şeridi çevresindeki İsrail kent ve bölgelerini roketlerle vurdu.

Böylece Gazze'den atılan roketler nedeniyle hayatını kaybeden İsraillilerin sayısı 5'e yükseldi, 45 İsrailli de yaralandı.