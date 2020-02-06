İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırıları altyapıya zarar verdi - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırıları altyapıya zarar verdi

6 saat önce

İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının, Gazze'ye gece düzenlediği hava saldırıları altyapıya büyük zarar verdi.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırıları altyapıya zarar verdi, System.String[]

İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının, Gazze'ye gece düzenlediği hava saldırıları altyapıya büyük zarar verdi.

İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin batısındaki Şati Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırıları sahildeki yağmur suyu tahliye deposunu tamamen tahrip ederken, çevredeki evlerde de hasara yol açtı.

Gazze Belediyesi Su ve Kanalizasyon Genel Müdürü Remzi Ehl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in hava saldırıları sonucu yağmur suyu tahliye deposunun kullanılamaz hale geldiğini, ana caddenin çöktüğünü ve 50 bin dolarlık hasar oluştuğunu söyledi.

Deponun Gazze'nin batısında bulunan farklı yerlerdeki yağmur sularını toplayarak denize tahliye ettiğini kaydeden Ehl, deponun uğradığı zarar nedeniyle oluşacak herhangi bir alçak basınç sonucu, Gazze'nin batısında birçok bölgenin suların altında kalabileceğini belirtti.

İsrail savaş uçakları gece Gazze'nin güneyindeki bazı noktalara hava saldırısı düzenlemiş ve olayda can kaybı yaşanmadığı bildirilmişti.

İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 01:10 Kaynak: AA
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