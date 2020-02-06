İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırıları altyapıya zarar verdi - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırıları altyapıya zarar verdi

6 saat önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Gazze'nin batısındaki Şati Mülteci Kampı Hava saldırılarının ardından tamamen tahrip olan yağmur suyu tahliye deposu Tahrip olan tahliye deposu etrafında toplanan Gazzeliler Çevredeki evlerden bazılarında oluşan hasarlar İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının, Gazze'ye...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Gazze'nin batısındaki Şati Mülteci Kampı

Hava saldırılarının ardından tamamen tahrip olan yağmur suyu tahliye deposu

Tahrip olan tahliye deposu etrafında toplanan Gazzeliler

Çevredeki evlerden bazılarında oluşan hasarlar İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının, Gazze'ye gece düzenlediği hava saldırıları altyapıya büyük zarar verdi.

İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin batısındaki Şati Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırıları sahildeki yağmur suyu tahliye deposunu tamamen tahrip ederken, çevredeki evlerde de hasara yol açtı.

İsrail savaş uçakları gece Gazze'nin güneyindeki bazı noktalara hava saldırısı düzenlemiş ve olayda can kaybı yaşanmadığı bildirilmişti.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırıları altyapıya zarar verdi

İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 02:02 Kaynak: AA
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