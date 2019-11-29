İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırı sonucu ölen Filistinli defnedildi

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Refik es-Sersavi (30) son yolculuğuna uğurlandı.
Onlarca Filistinlinin katılımıyla Gazze'nin doğusundaki Fethi eş-Şikaki Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Sersavi'nin naaşı kent mezarlığında toprağa verildi.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail savaş uçaklarının 13 Kasım'da Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında yaralanan Sersavi'nin tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.
Bakanlık açıklamasında, 12-14 Kasım tarihlerinde İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında ölenlerin sayısının 36'ya yükseldiği kaydedilmişti.
Ne olmuştu?
İsrail ordusu 12 Kasım'da, Gazze'nin doğusunda İslami Cihad Hareketinin askeri kanadı Kudüs Seriyyelerinin önde gelen komutanlarından Baha Ebu'l Ata'nın bulunduğu eve saldırı düzenlemiş, Ebu'l Ata ile eşi hayatını kaybetmişti.
Gazze tarafından roket atıldığı iddiasıyla, İsrail saldırılarını iki gün boyunca sürdürmüştü.
İslami Cihad Hareketi, 14 Kasım'da yaptığı açıklamada, İsrail ile Mısır ara buluculuğunda ateşkese varıldığını duyurmuştu.