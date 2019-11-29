Son Dakika Haberleri: İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırı sonucu ölen Filistinli defnedildi
Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırı sonucu ölen Filistinli defnedildi - Son Dakika

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırı sonucu ölen Filistinli defnedildi

6 saat önce

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Refik es-Sersavi (30) son yolculuğuna uğurlandı.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırı sonucu ölen Filistinli defnedildi, System.String[]

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Refik es-Sersavi (30) son yolculuğuna uğurlandı.

Onlarca Filistinlinin katılımıyla Gazze'nin doğusundaki Fethi eş-Şikaki Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Sersavi'nin naaşı kent mezarlığında toprağa verildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail savaş uçaklarının 13 Kasım'da Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında yaralanan Sersavi'nin tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

Bakanlık açıklamasında, 12-14 Kasım tarihlerinde İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında ölenlerin sayısının 36'ya yükseldiği kaydedilmişti.

Ne olmuştu?

İsrail ordusu 12 Kasım'da, Gazze'nin doğusunda İslami Cihad Hareketinin askeri kanadı Kudüs Seriyyelerinin önde gelen komutanlarından Baha Ebu'l Ata'nın bulunduğu eve saldırı düzenlemiş, Ebu'l Ata ile eşi hayatını kaybetmişti.

Gazze tarafından roket atıldığı iddiasıyla, İsrail saldırılarını iki gün boyunca sürdürmüştü.

İslami Cihad Hareketi, 14 Kasım'da yaptığı açıklamada, İsrail ile Mısır ara buluculuğunda ateşkese varıldığını duyurmuştu.

İsrail, Gazze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 04:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Günlük burç yorumları 29 Kasım 2019 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Bin liralık indirim için yağmura aldırış etmeden saatlerce sıra beklediler TİM ve TİM Başkanı İsmail Gülle'nin sosyal medya hesapları çalındı Son dakika: Hollanda'nın Lahey eyaletinde bıçaklı saldırı: Yaralılar var

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2019 23:50:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırı sonucu ölen Filistinli defnedildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]