Son Dakika Haberleri: İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda 2 Filistinli şehit oldu
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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda 2 Filistinli şehit oldu

17 dakika önce

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda 2 Filistinli şehit oldu, 1 kişi ağır yaralandı.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda 2 Filistinli şehit oldu, System.String[]

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda 2 Filistinli şehit oldu, 1 kişi ağır yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail'in Gazze'nin batısına düzenlediği saldırıda 2 Filistinli şehit oldu, 1'i ağır yaralandı.

Açıklamada saldırıya ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise Gazze'deki Ed-Dahduh kavşağı yakınlarında bir patlamanın meydana geldiği, ilgili birimlerin olayı takip ettiği belirtildi.

Görgü tanıkları da Gazze'nin batısındaki Tel el-Hava bölgesinde bir patlamanın meydana geldiğini kaydetti.

İsrail, Gazze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 11:40 Kaynak: AA
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