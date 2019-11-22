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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda yaralanan Filistinli hayatını kaybetti

6 saat önce

İsrail ordusunun 14 Kasım'da Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında yaralanan Muhammed Salim Avde es-Sevarika (40) hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda yaralanan Filistinli hayatını kaybetti, System.String[]

İsrail ordusunun 14 Kasım'da Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında yaralanan Muhammed Salim Avde es-Sevarika (40) hayatını kaybetti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının 13 Kasım'da Gazze'nin Deyr Belah bölgesinde Sevarika ailesinin yaşadığı barakaya hava saldırısı düzenlediği hatırlatıldı.

Saldırıda yaralanan Muhammed Salim Avde es-Sevarika'nın (40) hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, böylece aynı aileden ölenlerin sayısının 9'a çıktığı bildirildi.

Açıklamada, 12-14 Kasım tarihleri arasında İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında ölenlerin sayısının da 35'e yükseldiği kaydedildi.

Ne olmuştu?

İsrail ordusu 12 Kasım'da, Gazze'nin doğusunda İslami Cihad Hareketinin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'nin önde gelen komutanlarından Baha Ebu'l Ata'nın bulunduğu eve saldırı düzenlemiş, Ebu'l Ata ile eşi hayatını kaybetmişti.

İsrail ordusu, 13 Kasım'da Deyr Belah bölgesinde bir barakaya hava saldırısı düzenlemiş, saldırıda Sevarika ailesinden 5'i çocuk 8 kişi yaşamını yitirmişti. İsrailli yetkililer, saldırının hedefinde İslami Cihad Hareketi'nin önde gelen komutanlarından Resmi Ebu Melhus es-Sevarika'nın olduğunu açıklamıştı.

İsrail, Gazze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 03:36 Kaynak: AA
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