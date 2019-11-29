İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda yaralanan Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun yaklaşık iki hafta önce Gazze'ye düzenlediği saldırıda yaralanan Raid Refik es-Sersavi (30) hayatını kaybetti.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının 13 Kasım'da Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında yaralanan Sersavi'nin, yaşamını yitirdiği belirtildi.
Açıklamada, 12-14 Kasım tarihleri arasında İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında ölenlerin sayısının 36'ya yükseldiği kaydedildi.
Ne olmuştu?
İsrail ordusu 12 Kasım'da, Gazze'nin doğusunda İslami Cihad Hareketinin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'nin önde gelen komutanlarından Baha Ebu'l Ata'nın bulunduğu eve saldırı düzenlemiş, Ebu'l Ata ile eşi hayatını kaybetmişti.
Gazze tarafından roket atıldığı iddiasıyla, İsrail saldırılarını iki gün boyunca sürdürmüştü.
İslami Cihad Hareketi, 14 Kasım'da yaptığı açıklamada, İsrail ile Mısır ara buluculuğunda ateşkese varıldığını duyurmuştu.