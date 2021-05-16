İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 181'e yükseldi - Son Dakika

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 181'e yükseldi

16.05.2021 13:07
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 181'e yükseldi, System.String[]

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 52'si çocuk, 31'i kadın olmak üzere 181'e yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 52'si çocuk, 31'i kadın olmak üzere 181'e yükseldi.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana hava ve karadan vurmaya devam ettiği Gazze Şeridi'nde tablo giderek ağırlaşıyor.

Dünyadan gelen tepkilere rağmen İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarına gece de devam etti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in gece yarısından itibaren düzenlediği saldırılarda 10'u kadın, 8'i çocuk olmak üzere 26 Filistinlinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Son saldırılarla Gazze'de 52'si çocuk, 31'i kadın olmak üzere 181 Filistinlinin hayatını kaybettiği, yaralı sayısının da 1225'e çıktığı ifade edildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Arap ve Türk İlişkileri Sorumlusu Enver Ataullah, gece yarısından itibaren düzenlenen saldırılar nedeniyle büyük yıkımın oluştuğu Gazze'de morglarda yer kalmadığını söylemişti.

Filistin, İsrail, Mayıs, Gazze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 181'e yükseldi - Son Dakika


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