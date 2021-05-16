İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 58'i çocuk, 197'ye yükseldi - Son Dakika

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 58'i çocuk, 197'ye yükseldi

16.05.2021 22:25
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 58'i çocuk, 197'ye yükseldi, System.String[]

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 58'i çocuk, 34'ü kadın olmak üzere 197'ye çıktı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 58'i çocuk, 34'ü kadın olmak üzere 197'ye çıktı.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana hava ve karadan vurmaya devam ettiği Gazze Şeridi'nde tablo giderek ağırlaşıyor.

Dünyadan gelen tepkilere rağmen İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarına devam ediyor.

Gazze'deki Sağlık Bakan Yardımcısı Yusuf Ebu Riş, basına yaptığı açıklamada, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin bilgi verdi.

Son saldırılarla Gazze'de 58'i çocuk, 34'ü kadın olmak üzere 197 Filistinlinin hayatını kaybettiğini ifade eden Riş, yaralı sayısının da 1235'e çıktığını kaydetti.

"Gözünü yeni açmış bebeklerin üstüne en ağır silahlarla saldırdılar"

İsrail'in bu sabah düzenlediği hava saldırılarının "çok şiddetli" olduğunu belirten Riş, "Dünyaya gözünü yeni açmış bebeklerin üstüne en ağır silahlarla saldırdılar. Küçücük bedenler paramparça oldu." dedi.

İsrail'in masum sivillere yönelik saldırılarını "acımasızca" sürdürdüğünü vurgulayan Riş, saldırılarda iki doktorun da hayatını kaybettiğini söyledi.

Hastaneye giden yollar hedef alındı

Riş, "İsrail savaş uçakları, sağlık merkezlerini, ambulansları, yetimhaneleri, ibadet alanlarını ve yaralıların tedavisini engellemek amacıyla hastane yollarını hedef aldı." dedi.

Gazzeli yetkili, İsrail'in bununla da yetinmeyip sivil yerleşim alanlarını, arazileri, altyapıyı, basın ofislerini ve hükümet binalarını da hedef aldığını dile getirdi.

40 bin kişi göç etmek zorunda kaldı

Sağlık Bakan Yardımcısı Riş, İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana devam eden saldırıları nedeniyle evleri yıkılan ya da bombardıman tehlikesi altında bulunan 40 bin kişinin Gazze'nin daha güvenli bölgelerine göç etmek zorunda kaldığını aktardı.

Saldırılar nedeniyle sağlık altyapısının büyük bir felaketle karşı karşıya olduğunu söyleyen Riş, uluslararası topluma, İsrail'in savunmasız sivillere yönelik saldırılarının acilen durdurulması ve hayatın bütün alanlarını etkileyen haksız ablukanın son bulması için harekete geçmeleri çağrısında bulundu.

Son olarak, İsrail'in Gazze'ye yönelik abluka ve saldırıları nedeniyle sağlık altyapısının ciddi zarar gördüğünü ve acilen tıbbi malzeme yardımının yapılması gerektiğini belirten Riş, isim vermeden, bu yönde kendileriyle temas kuran ülkelere teşekkür etti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Arap ve Türk İlişkileri Sorumlusu Enver Ataullah, gece yarısından itibaren düzenlenen saldırılar nedeniyle büyük yıkımın oluştuğu Gazze'de morglarda yer kalmadığını açıklamıştı.

İsrail, Mayıs, Gazze, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 58'i çocuk, 197'ye yükseldi - Son Dakika


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