İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda binlerce kitap yok oldu - Son Dakika

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda binlerce kitap yok oldu

25.05.2021 11:02
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda binlerce kitap yok oldu, System.String[]

İsrail, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, kitabevleri ve yayınevlerini de hedef alırken binlerce kitabın yok olmasına yol açtı.

İsrail, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, kitabevleri ve yayınevlerini de hedef alırken binlerce kitabın yok olmasına yol açtı.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona erdi.

İsrail ordusunun saldırılarında 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 248 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırılar nedeniyle Gazze Şeridi'nde 1800 konut yıkıldı, 6 bin 800 konut ise kısmen hasar gördü.

Saldırılarda kitabevleri, yayınevleri, kültür merkezleri ve kursların bulunduğu binalar da yıkıldı, binlerce kitap yok oldu.

İsrail'in saldırılarında yıkılan binalardaki kitabevleri sahipleri, işlerine sıfırdan başlayacaklarını, Filistinlilerin bilinçlenmesini ve kendini geliştirmesini istemeyen İsrail'e karşı yollarından dönmeyeceklerini belirtiyor.

Gazze'nin Rimal Mahallesi'nde çeşitli kütüphane, kitabevi, kültür merkezleri ve yayınevlerini barındıran Kihil apartmanı da İsrail savaş uçaklarının hedefi olan yapılar arasındaydı. Bu binaya yapılan saldırıda Gazze'nin en büyük kitap ve yayınevlerinden Semir Mansur Kitabevi yerle bir oldu.

Kitabevinin sahibi Semir Mansur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail, Filistinlilerin bilinçlenmesini engellemek, kültürlerini unutturmak için kütüphaneler, yayınevleri, kitabevleri, basın yayın kuruluşları ve kültür merkezlerini hedef alıyor." dedi.

Yıkılan binada çocuk hikayeleri, akademik, ilmi, edebi, kültürel kitaplar, farklı dillerde ve tercüme olmak üzere 100 binden fazla kitap olduğunu söyleyen Mansur, aynı zamanda bir yayınevi olan kurumun, yurt içi ve yurt dışından Filistinli yazarların yüzlerce kitabını da yayımladığını ekledi.

Saldırı nedeniyle 700 bin dolardan fazla zarara uğradıklarını söyleyen Mansur, ayrıca kitabevinde çalışan 15 kişinin işsiz kaldığını, rızık kapılarını kaybettiğini dile getirdi.

20 yıldan uzun süredir bu işi yapan Mansur, başına gelenlere rağmen sıfırdan başlayacağını, yoluna devam edeceğini söyledi.

"İsrail, Filistinlilerin İbranice öğrenmesinden rahatsız"

İsrail'in saldırısında yıkılan Kihil apartmanında faaliyet gösteren Nefha Eğitim, Dil ve Tercüme Merkezinin kurucusu Ahmed el-Felliyt de "İsrail, Filistinlilerin kendilerini geliştirmelerine engel olmaya çalışıyor." dedi.

Bu tür eğitim ve kültür merkezlerinin, yüzlerce öğrencinin ve kursiyerin eğitimine, kendini geliştirmesine hizmet ettiğini ifade eden Felliyt, müdürü olduğu merkezde İbranice, Türkçe, Almanca, Fransızca, Çince gibi çeşitli dil eğitimleri verildiğini söyledi.

"İsrail, Filistinlilerin İbranice öğrenmesinden rahatsız." diyen Felliyt, düşmanın dilini bilmenin, onunla eğitim, bilim, kültür ve son olarak askeri alanda nasıl mücadele edeceğini bilmenin ilk adımı olduğunun altını çizdi.

Felliyt, İbranice öğrenmenin Filistinlilerin kabiliyetini arttırdığını bu nedenle İsrail'i rahatsız ettiğini belirterek, "Onlar bizim yaptıklarımızı engellemeye çalışıyorlar. İlim, herhangi bir sorunla mücadelenin ilk adımıdır." ifadelerini kullandı.

Merkezin yıkılmasına rağmen eğitime, bilime ve ilerlemeye devam edeceklerini vurgulayan Felliyt, "İrademizi kıramayacaklar." diye konuştu.

"İsrail tüm emeklerimizi yerle bir etti"

İsrail'in saldırılarında dükkanı yıkılan Vizyon Kitabevi sahibi Ramazan en-Nuceyli, kitabevinde kitap satışının yanında, basım yayın da yaptıklarını ayrıca çeşitli atölye çalışmaları da gerçekleştirdiklerini belirtti.

Nuceyli, yıllarca kitabevi ve matbaayı geliştirmek için emek harcadığını, bu yolda ailesinin bazı temel ihtiyaçlarını bile karşılamayı ikinci plana attığını ifade etti.

Yıllar geçtikçe yavaş yavaş kitabevi ve matbaanın geliştiğini belirten Nuceyli, "Ancak İsrail tüm emeklerimizi yerle bir etti. Başa döndük." diye konuştu.

Ofisin bulunduğu binaya gidip enkazda sağlam kalmış kitapları aradığını aktaran Nuceyli, ofisinin yanı sıra aynı binada olan evini de kaybettiğini vurguladı.

Rimal Mahallesi'nde Nahda Kitabevi de yıkılan binalar arasında. Kitap, kırtasiye, her türlü okul malzemesi de satan 1950 yılında açılan kitabevinin, sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki hesabında İsrail'in saldırılarında yıkılan ofislerinin yakında yeniden hizmete gireceği belirtiliyor.

İsrail, Mayıs, Kitap, Gazze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda binlerce kitap yok oldu - Son Dakika


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