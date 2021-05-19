İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 5 Filistinli daha hayatını kaybetti - Son Dakika

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 5 Filistinli daha yaşamını yitirdi.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail savaş uçakları, Gazze'nin Deyr el-Belh ilçesinde Filistinli Saliha ailesine ait evi bombaladı.
Saldırıda 4 kişinin yaşamını yitirdiği, evin tamamen yıkıldığı, civar binalarda da büyük hasar meydana geldiği aktarıldı.
Öte yandan Vadi Gazze beldesinde İsrail askerlerinin sınır bölgesinde açtığı ateş sonucu 63 yaşındaki Filistinli bir çiftçinin hayatını kaybettiği kaydedildi.
Saldırılarla ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'tan bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 220'yi aştı.
Kaynak: AA
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