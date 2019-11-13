Son Dakika Haberleri: İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 24'e yükseldi
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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 24'e yükseldi

6 saat önce

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 24'e yükseldiği açıklandı.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 24'e yükseldi, System.String[]

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 24'e yükseldiği açıklandı.


İsrail Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine hava ve kara saldırılarını sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Gazze'nin farklı bölgelerinde dünden bu yana İsrail saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısının 24'e yükseldiği, yaralı sayısının ise 70 olduğu kaydedildi.


Dün İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında 10 kişi hayatını kaybetmişti. İsrail dün sabah erken saatlerinde İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyelerinin önde gelen komutanlarından Baha Ebu'l Ata'nın öldürmesiyle Gazze'ye saldırılarını başlatmıştı. Buna karşılık Filistinli gruplar İsrail tarafına çok sayıda roket atmıştı. - GAZZE

Sağlık Bakanlığı, İsrail, Gazze, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 07:02 Kaynak: İHA
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