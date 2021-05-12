İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda şehit sayısı 14'ü çocuk olmak üzere 56'ya yükseldi - Son Dakika

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda şehit sayısı 14'ü çocuk olmak üzere 56'ya yükseldi

12.05.2021 17:33
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda şehit sayısı 14'ü çocuk olmak üzere 56'ya yükseldi, System.String[]

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 3 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam şehit sayısının 56'ya yükseldiği bildirildi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 3 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam şehit sayısının 56'ya yükseldiği bildirildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in 10 Mayıs Pazartesi gününden bu yana Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda ölü ve yaralı sayısının arttığı ifade edildi.

İsrail saldırılarında 14'ü çocuk, 5'i kadın olmak üzere 56 Filistinlinin şehit olduğu, yaralı sayısının ise 335'e çıktığı kaydedildi.

Bakanlık, daha önce yaptığı açıklamada Gazze'deki şehit sayısını 53, yaralı sayısını da 320 olarak duyurmuştu.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda şehit sayısı 14'ü çocuk olmak üzere 56'ya yükseldi - Son Dakika


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