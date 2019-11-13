Son Dakika Haberleri: İsrail'in Gazze'ye hava saldırılarında 16 kişi hayatını kaybetti (3)
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İsrail'in Gazze'ye hava saldırılarında 16 kişi hayatını kaybetti (3)

7 saat önce

Şehit Abdüsselam Ramadan Ahmed Ahmed (28 yaşında)'in cenazesi veyakınlarının üzüntü yaşaması Şehit Abdullah Avad Sakib El-Belbisi (26 yaşında)'in cenazesi İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne dün sabah saatlerinden itibaren düzenlediği hava saldırılarında 16 kişi yaşamını yitirdi.

Şehit Abdüsselam Ramadan Ahmed Ahmed (28 yaşında)'in cenazesi veyakınlarının üzüntü yaşaması

Şehit Abdullah Avad Sakib El-Belbisi (26 yaşında)'in cenazesi

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne dün sabah saatlerinden itibaren düzenlediği hava saldırılarında 16 kişi yaşamını yitirdi. Saldırılarda şehit düşen Abdüsselam Ramadan Ahmed Ahmed (28 yaşında) ve Abdullah Avad Sakib El-Belbisi (26 yaşında) için cenaze töreni düzenlendi.

İsrail'in Gazze'ye hava saldırılarında 16 kişi hayatını kaybetti (3)

İsrail, Sabah, Gazze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 01:40 Kaynak: AA
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