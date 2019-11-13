Son Dakika Haberleri: İsrail'in Gazze'ye hava saldırılarında ölü sayısı 11'e yükseldi
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İsrail'in Gazze'ye hava saldırılarında ölü sayısı 11'e yükseldi

7 saat önce

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne dün sabah saatlerinden itibaren düzenlediği hava saldırılarında ölenlerin sayısı 11'e yükseldi.

İsrail'in Gazze'ye hava saldırılarında ölü sayısı 11'e yükseldi, System.String[]

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne dün sabah saatlerinden itibaren düzenlediği hava saldırılarında ölenlerin sayısı 11'e yükseldi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin orta kesiminde bulunan Deyr Belah kentinde bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle birlikte dünden bu yana İsrail saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısının 11'e yükseldiği belirtildi.

Bakanlık açıklamasında yaralı sayısının ise 45 olduğu kaydedildi.

Ölen kişi Kudüs Seriyyelerinin lider kadrosundan

Öte yandan İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyelerinden yapılan açıklamada, bugün hayatını kaybeden kişinin Kudüs Seriyyelerinin lider kadrosunda yer alan isimlerden biri olduğu ifade edildi.

Açıklamada, ölen kişinin kimliğine ilişkin ise bilgi verilmedi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, daha önce yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında ölenlerin sayısının 10'a yükseldiğini duyurmuştu.

İsrail ordusu dün yaptığı açıklamada, Gazze'nin doğusunda İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyelerinin önde gelen komutanlarından Baha Ebu'l Ata'nın bulunduğu eve saldırı düzenlediklerini duyurmuştu. Saldırıda Ebu'l Ata ile eşi Esma Ebu'l Ata hayatını kaybetmişti.

İsrail, Kudüs, Sabah, Gazze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 09:26 Kaynak: AA
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