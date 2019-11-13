Son Dakika Haberleri: İsrail'in Gazze'ye hava saldırılarında ölü sayısı 12'ye yükseldi
Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'ye hava saldırılarında ölü sayısı 12'ye yükseldi - Son Dakika

İsrail'in Gazze'ye hava saldırılarında ölü sayısı 12'ye yükseldi

7 saat önce

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne dün sabah saatlerinden itibaren düzenlediği hava saldırılarında ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi.

İsrail'in Gazze'ye hava saldırılarında ölü sayısı 12'ye yükseldi, System.String[]

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne dün sabah saatlerinden itibaren düzenlediği hava saldırılarında ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin orta ve kuzey kesimlerinde 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle birlikte dünden bu yana İsrail saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısının 12'ye yükseldiği belirtildi.

Bakanlık açıklamasında yaralı sayısının ise 45 olduğu kaydedildi.


Ölen kişilerden biri Kudüs Seriyyelerinin yönetici kadrosundan


Öte yandan İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyelerinden yapılan açıklamada, Gazze'nin orta kesimindeki Deyr Belah kentinde bugün hayatını kaybeden kişinin Kudüs Seriyyelerinin yönetici kadrosundan 38 yaşındaki Halid Muavvad Ferrac olduğu ifade edildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında 10 kişinin öldüğünü duyurmuştu.

İsrail ordusu dün Gazze'nin doğusunda İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyelerinin önde gelen komutanlarından Baha Ebu'l Ata'nın bulunduğu eve saldırı düzenlediklerini duyurmuştu. Saldırıda Ebu'l Ata ile eşi Esma Ebu'l Ata hayatını kaybetmişti.

İsrail, Sabah, Gazze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 10:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Pompalı tüfekle dehşet saçan kıskanç koca rahip çıktı
Cesedi 5 gün sonra bulunan kadının katil zanlısı: "Altınları ben aldım ama ben öldürmedim" Türkiye'den İsrail'in saldırılarına sert tepki: Saldırgan tutumuna ve işgaline son vermelidir YPG/PKK'lı iki terörist, ailelerinin desteğiyle kurtarıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2019 17:49:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İsrail'in Gazze'ye hava saldırılarında ölü sayısı 12'ye yükseldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]