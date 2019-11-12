İsrail'in Gazze'ye hava saldırısı devam ediyor

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne sabah saatlerinde başlattığı hava saldırılarını sürdürüyor.

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bir bina ile kentteki bir tarım arazisini ve orta bölgelerdeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda Filistin direniş gruplarına ait askeri bir noktayı hedef aldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı şu ana kadar İsrail'in son saldırısında ölü veya yaralı olduğuna ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

- Kudüs Seriyyeleri İsrail askerlerini hedef aldı

Öte yandan Filistin İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri ise Gazze Şeridi'nin doğusunda konuşlu İsrail askeri birliğini hedef aldı.

Kudüs Seriyyelerinden yapılan yazılı açıklamada, Seriyyelere bağlı topçu birliğinin akşam saatlerinde Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin doğusunda bulunan İsrail askeri birliğine havan toplu saldırı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu operasyonun "İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarına karşı direnişin bir hak olduğu ilkesi" çerçevesinde yapıldığı vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Mücahitlerimiz işgal ordusunun saflarında ölü ve yaralıların olduğunu teyit etti. Ayrıca düşman uçaklarının da bölgeye iniş yaptığı görüldü."

İsrail ordusundan söz konusu saldırıya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Gerginlik tırmanıyor

İsrail ordusu daha önce yaptığı açıklamada, Gazze'nin doğusunda İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyelerinin önde gelen komutanlarından Beha Ebu'l Ata'nın bulunduğu eve saldırı düzenlediklerini duyurmuştu. Saldırıda Ebu'l Ata ile eşi Esma Ebu'l Ata hayatını kaybetmişti.

Ayrıca Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği hava saldırısında Muhammed Atiyye Hammude (20) ile Zeki Muhammed Adnan Ganame (25) ile İbrahim Dabus'un (26) yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Ebu'l Ata'nın ölümünün ardından, başta Tel Aviv olmak üzere İsrail'in birçok bölgesine Gazze'den roket atılmıştı.

Atılan roketler nedeniyle Tel Aviv'in yanı sıra İsrail'in güneyindeki birçok bölgede okullar tatil edilmişti.