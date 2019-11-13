Son Dakika Haberleri: - İsrail'in Gazze'ye Saldırılarında 11 Kişi Hayatını Kaybetti, 50 Kişi Yaralandı
Son Dakika Güncel - İsrail'in Gazze'ye Saldırılarında 11 Kişi Hayatını Kaybetti, 50 Kişi Yaralandı - Son Dakika

- İsrail'in Gazze'ye Saldırılarında 11 Kişi Hayatını Kaybetti, 50 Kişi Yaralandı

6 saat önce

- İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 11 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandıGAZZE - İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne dün sabah saatlerinden bu yana düzenlediği hava saldırılarında 11 Filistinli hayatını kaybetti, 50 kişi de yaralandı.

- İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 11 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı

GAZZE - İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne dün sabah saatlerinden bu yana düzenlediği hava saldırılarında 11 Filistinli hayatını kaybetti, 50 kişi de yaralandı.

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne dünden bu yana başlattığı hava saldırılarını sürdürüyor. İsrail uçaklarının sabah erken saatlerde Gazze'nin orta kesiminde düzenlediği hava saldırısında 1 Filistinli hayatını kaybetti, 2 Filistinli de yaralandı. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 11'e yükselirken, yaralı sayısının ise 50 olduğu bildirildi.

Filistinli gruplar bu sabah saldırılara karşılık olarak İsrail'in farklı bölgelerine roket saldırısı düzenledi ve saldırı nedeniyle siren sesleri duyuldu. İsrail'in saldırılarını kınayan Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, İsrail'in Gazze'de gerginliği tırmandırmasını durdurmak için uluslararası topluma harekete geçme çağrısında bulunarak, "İsrail, sivillere karşı işlediği suçlara acilen son vermeli" dedi.

İsrail ordusunun dün sabah Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırı sonucu İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'nin önde gelen komutanlarından Baha Ebu'l Ata ve eşi hayatını kaybetmişti. Ebu'l Ata'nın ölümünün ardından, başta Tel Aviv olmak üzere İsrail'in birçok bölgesine Gazze'den roket atılmıştı. İsrail, roket saldırısı nedeniyle Gazze sınırından Tel Aviv'e kadar olan 80 kilometrelik mesafede olağanüstü hal ilan etti.

- İsrail'in Gazze'ye Saldırılarında 11 Kişi Hayatını Kaybetti, 50 Kişi Yaralandı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 10:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'li Tanal'dan internet gazeteciliği Basın Kanunu kapsamına alınsın teklifi
ABD'nin en büyük süt üreticisi Dean Foods iflas etti TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK'ten ortak açıklama: Asgari ücretlilerden alınan vergiler indirilmeli Bakan Selçuk'un da katıldığı etkinlikte Belediye Başkanı Ayhan'a protokolde yer vermediler

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2019 17:19:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: - İsrail'in Gazze'ye Saldırılarında 11 Kişi Hayatını Kaybetti, 50 Kişi Yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]