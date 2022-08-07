İsrail ve Filistin'in Mısır arabuluculuğunda ateşkes konusunda anlaştığı öne sürüldü - Son Dakika
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İsrail ve Filistin'in Mısır arabuluculuğunda ateşkes konusunda anlaştığı öne sürüldü

07.08.2022 17:38
İsrail ve Filistin'in Mısır arabuluculuğunda ateşkes konusunda anlaştığı öne sürüldü

İsrail'in Gazze'ye yönelik 3 gündür devam eden saldırılarının ardından İsrail ve Filistin'in, Mısır'ın arabuluculuğunda ateşkes için anlaştığı öne sürüldü.

İsrail'in Gazze'ye yönelik 3 gündür devam eden saldırılarının ardından İsrail ve Filistin'in, Mısır'ın arabuluculuğunda ateşkes için anlaştığı öne sürüldü. Ateşkesin, yerel saatle 20.00'de başlaması bekleniyor.

Mısırlı bir güvenlik kaynağı, İsrail'in ateşkes teklifini teklifi kabul ettiğini ifade ederken, Mısır'ın ateşkes çabalarına aşina olan bir Filistinli yetkili ise, söz konusu ateşkesin yerel saatle saat 20: 00'de yürürlüğe gireceğini aktardı. Ancak İsrailli bir kaynak ise, ateşkes görüşmelerin hala "ilerlemeye" devam ettiğini belirterek, "Ateşkes olacağı kesin değil" ifadelerini kullandı. Ateşkes konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İsrail, saldırılarının sorumluluğunu Filistin İslami Cihat Örgütü'ne yüklerken, bir İsrail ordu sözcüsü, "Sessizliğe sessizlikle cevap verilecektir" ifadelerini kullandı. İsrail güvenlik kabinesi bakanı Gideon Saar ise, "İslami Cihad bu operasyonu uzatmak istediği ölçüde pişman olacak" dedi.

Filistin İslami Cihat Örgütü, İsrail'e şu ana kadar 780 roket ve havan fırlattı

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Filistin İslami Cihat Örgütü'nün geçtiğimiz cuma gününden bu yana İsrail'e 780 roket ve havan fırlattığı aktarıldı. Bunlardan 180'inin Gazze Şeridi'nden fırlatıldığı ifade edilen açıklamada, Demir Kubbe hava savunma sisteminin ise saldırıların 270'ini engellediği belirtildi.

İsrail Savunma Bakanlığı tarafından geçtiğimiz cuma günü yapılan açıklamada, Filistin İslami Cihat Örgütü'nün artan saldırı tehdidi nedeniyle Gazze Şeridi'nin vurulduğunu duyurmuştu.

İsrail güçlerinin geçtiğimiz cuma günü Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırılarda bugüne kadar 6'sı çocuk, 4'ü kadın olmak üzere toplam 31 kişi hayatını kaybetti, 265 kişi de yaralandı. - TEL AVİV

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Kaynak: İHA

Filistin, İsrail, Mısır, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İsrail ve Filistin'in Mısır arabuluculuğunda ateşkes konusunda anlaştığı öne sürüldü - Son Dakika

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