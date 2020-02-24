İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırıları - Son Dakika

İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırıları
6 saat önce
İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail tarafına çok sayıda roket atılmasını gerekçe göstererek bölgeye başlattığı hava saldırıları devam etti.
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 09:29 Kaynak: AA
İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail tarafına çok sayıda roket atılmasını gerekçe göstererek bölgeye başlattığı hava saldırıları devam etti. İsrail ordusu, Gazze'deki çeşitli noktaların vurulma anına ait görüntüleri paylaştı.
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