İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırıları - Heniyye'nin Ofisi Saldırı Sonrası Tamamen Yıkıldı (2)
1 saat önce
İsrail savaş uçaklarının, Gazze'ye yönelik hava saldırılarında vurulan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin ofisi tamamen yıkıldı.
İsrail savaş uçaklarının, Gazze'ye yönelik hava saldırılarında vurulan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin ofisi tamamen yıkıldı. İş makineleri harabeye dönen bina önünde enkaz kaldırma çalışması yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 12:20 Kaynak: AA
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