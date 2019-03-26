Son Dakika Haberleri: İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırıları - Heniyye'nin Ofisi Saldırı Sonrası Tamamen Yıkıldı (2)

İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırıları - Heniyye'nin Ofisi Saldırı Sonrası Tamamen Yıkıldı (2)

1 saat önce

İsrail savaş uçaklarının, Gazze'ye yönelik hava saldırılarında vurulan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin ofisi tamamen yıkıldı.

İsrail savaş uçaklarının, Gazze'ye yönelik hava saldırılarında vurulan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin ofisi tamamen yıkıldı. İş makineleri harabeye dönen bina önünde enkaz kaldırma çalışması yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 12:20 Kaynak: AA

İsmail Heniyye, İsrail, Gazze, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump'ın Golan Tepeleri İle İlgili Kararnamesine Türkiye'den İlk Tepki Trump'ın Golan Tepeleri İle İlgili Kararına Dünyadan Tepki Yağıyor: Tutumumuz Değişmedi, Tanımıyoruz Mısır Arabulucu Oldu Gazze'de Ateşkes Sağlandı Son Dakika! Bakan Pakdemirli Duyurdu: Tanzim Satış Ürünleri Zincir Marketlerde de Satılacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.3.2019 13:57:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırıları - Heniyye'nin Ofisi Saldırı Sonrası Tamamen Yıkıldı (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]