İsrail'in Gazzeli balıkçılara yönelik saldırıları protesto edildi

Filistinliler, İsrail'in Gazze ablukası ve balıkçılara yönelik ihlallerini protesto etti.

Filistin Demokratik Kurtuluş Cephesi (FDKC) tarafından Gazze'nin batısındaki balıkçı iskelesinde düzenlenen gösteriye çok sayıda Filistinli katıldı.

"İsrail'in balıkçılara yönelik tacizlerine hayır", "Gazze ablukasına hayır" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, Filistin yönetimi ve Gazze'deki hükümetten istihdam imkanı yaratarak balıkçıları desteklemelerini istedi.

FDKC İşçi Birliği Bloku Sorumlusu Cihad el-Berberi, gösteride yaptığı konuşmada, "Bugün İsrail ablukasının ve balıkçılara yönelik tacizlerin sürmesini reddettiğimiz açıklamak için buradayız." dedi.

Berberi, İsrail askerlerinin her gün Filistinli balıkçılara saldırdığını ve avlanmalarına engel olduğunu belirterek, bunun uluslararası hukuka aykırı olduğuna dikkati çekti.

Balıkçıların rahatça avlanmasına izin verilmesi ve İsrail'in 13 yıldır yasakladığı balık avı için gerekli araç gerecin Gazze'ye sokulmasına izin verilmesi gerektiğini vurgulayan Berberi, Filistin yönetiminden işsizlik ve fakirlik oranını düşürecek, ekonomiyi iyileştirecek gerçekçi çözümler bulmasını talep etti.

İsrail Gazzeli balıkçılara engel oluyor

İsrail askerleri, sık sık sınır ihlali yaptıkları gerekçesiyle Filistinli balıkçılara ateş açıyor, gözaltına alıyor veya teknelerine el koyuyor.



Filistin Kurtuluş Örgütü ile İsrail arasında 1993'te imzalanan Oslo Antlaşması'na göre, Filistinliler, herhangi bir İsrail müdahalesine maruz kalmadan Gazze Şeridi'nin 20 mil açığına kadar serbest hareket edebilme hakkına sahip. Ancak, İsrail yönetimi, Filistinli balıkçıların bu hakkına engel oluyor.



Gazze'deki Balıkçılar Sendikasının verilerine göre, bölgede yaklaşık 50 bin kişinin geçimi 4 bin balıkçı tarafından sağlanıyor.



İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor.