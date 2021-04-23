İsrail'in göç tehdidine maruz kalan Filistinliler gösteri düzenledi - Son Dakika

İsrail'in zorunlu göç tehdidine maruz kalan Filistinli ailelerin gösterisinden detaylar

Sloganların atılması

İsrail güçleri ile Filistinli göstericiler arasında arbede yaşanması

İsrail güçlerinin Filistinli göstericiyi göz altına alması KUDÜS - İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan ve İsrail'in zorunlu göç tehdidine maruz kalan Filistinli aileler gösteri düzenledi. İsrail güçlerinin bazı göstericileri gözaltına almaya çalışması üzerine iki taraf arasında arbede yaşandı.