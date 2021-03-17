İsrail'in göçe zorladığı Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesi sakinleri "yardım" çağrısında bulundu - Son Dakika

İsrail'in göçe zorladığı Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesi sakinleri "yardım" çağrısında bulundu

17.03.2021 17:31

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Genel görüntüler Röportajlar İsrail'in göçe zorladığı Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesi sakinleri "yardım" çağrısında bulundu KUDÜS (AA) – İsrail'in zorunlu göç tehdidiyle karşı karşıya olan Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinliler, bölgeyi ziyaret eden...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Röportajlar İsrail'in göçe zorladığı Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesi sakinleri "yardım" çağrısında bulundu

KUDÜS (AA) – İsrail'in zorunlu göç tehdidiyle karşı karşıya olan Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinliler, bölgeyi ziyaret eden Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB) misyon temsilcilerinden "Tel Aviv yönetimine baskı yapmalarını" istedi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan BM ile AB misyon temsilcileri Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerine ziyarette bulundu.

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansının (UNRWA) Batı Şeria Direktörü Gwyn Lewis, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugünkü ziyaretimiz çok önemli. Çünkü Doğu Kudüs ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan aileler, İsrail tarafından yerlerinden edilme riski ile karşı karşıya." dedi.

"Doğu Kudüs'te uluslararası insan haklarına uyulmasını istiyoruz"

Bugün 7 ailenin daha yerlerinden edilmeye zorlandığını aktaran Lewis, bu insanların 1948'de Şeyh Cerrah Mahallesi'ne yerleşen sığınmacıların bir parçası olduğunu ve ikinci kez zorunlu göçe maruz kaldıklarını belirtti.

Doğu Kudüs'te uluslararası hukuka riayet edilmesi gerektiğini vurgulayan Lewis, "Buradaki aileleri savunmaya çalışıyoruz. Çünkü Doğu Kudüs'te uluslararası insan haklarına uyulmasını istiyoruz. Böylece bu aileler evlerinde kalabilirler." diye konuştu.

Bu ailelerin maruz kaldıkları durumun özellikle de çocuklarda yaratacağı derin etkiye dikkati çeken Lewis, Şeyh Cerrah'taki ailelerin desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi.

"Tahliye edilirsek, sokaklarda kalacağız"

Mahalle sakinleri, BM ve AB temsilcilerine, İsrail'in kendilerini evlerinden çıkmaya ve göçe zorladığını anlattı.

Nebil el-Kurd, Ürdün ile UNRWA arasında yapılan anlaşma gereği 1956 yılında bu mahalleye yerleştiklerini ve o zamandan beri burada yaşadıklarını söyledi.

Kurd, İsrail mahkemelerinin Ağustos 2020 ve Eylül 2020'de mahalledeki 7 aile hakkında evlerini boşaltmaları yönünde karar verdiğine işaret ederek, "Tüm bu kararlar zulümdür ve hukuka aykırıdır. Çünkü bu kararlar siyasi, İsraillileri korumayı ve karşılığında Filistinlileri yerlerinden etmeyi amaçlıyor. Bu yaşananlar, bir tür etnik kökene bağlı yerinden edilme ve savaş suçu. Çünkü işgal altında yaşıyoruz." diye konuştu.

Kurd ayrıca, "Dünyanın tüm özgür insanlarını Şeyh Cerrah'ta yaşananları konuşmaya çağırıyorum. Tahliye edilirsek, sokaklarda kalacağız. Çünkü bizim hiçbir gücümüz yok." ifadelerini kullandı.

Şeyh Cerrah'taki Filistinliler İsrail'in zorunlu göç tehdidiyle karşı karşıya

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde 1956'dan beri yaşayan Filistinliler, bugün İsrail'in zorunlu göç tehdidiyle karşı karşıya bulunuyor.

Şeyh Cerrah Mahallesi'nde, Filistinli Mülteciler Ortak Komitesi ve UNRWA ile 1948'den sonra Doğu Kudüs ve Batı Şeria'yı yöneten Ürdün devleti arasında yapılan anlaşma çerçevesinde 1948'deki Nekbe'de (Büyük Felaket) mülteci konumuna düşen Filistinliler yaşıyor.

Yahudi yerleşimcilere ait örgütler ise, Filistinlilerin bugün yaşadıkları Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki arazileri 1948'den önce satın aldıklarını iddia ediyor.

Ne olmuştu?

Yıllardır yerlerinden edilme tehlikesi yaşayan 27 Filistinli ailenin korku ve endişeleri İsrail makamlarının baskılarıyla yeni bir boyut kazanmış durumda.

Kudüs Sulh Mahkemesi, Yahudi yerleşimcilerin talebi üzerine 2019'da Şeyh Cerrah Mahallesi'nde oturan 12 Filistinli ailenin evlerini yerleşimciler lehine boşaltmaları kararı vermişti.

Karara göre, bu ailelerden 4'ünün ocak ayında evlerini boşaltmaları gerekiyordu. Söz konusu ailelerin itirazı üzerine kararın temyiz edilerek yeniden mahkeme sürecinin başlaması kararlaştırılmış ancak İsrail Merkezi Mahkemesi şubat ortalarında bu 4 ailenin itirazını reddetmişti.

İsrail Merkezi Mahkemesi, bu yılın başında 7 ailenin evlerini Yahudi yerleşimcilere bırakmak üzere boşaltması kararı vermişti.

İsrail mahkemesi son olarak 4 Mart'ta Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinli 3 ailenin evlerini boşaltmaları kararına yönelik itirazlarını reddetmişti.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te 18 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerleşim birimlerinde 220 bin fazla Yahudi yerleşimci ikamet ediyor.

İsrail'in göçe zorladığı Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesi sakinleri yardım çağrısında bulundu
İsrail'in göçe zorladığı Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesi sakinleri yardım çağrısında bulundu
İsrail'in göçe zorladığı Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesi sakinleri yardım çağrısında bulundu
İsrail'in göçe zorladığı Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesi sakinleri yardım çağrısında bulundu

Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, İsrail, Kudüs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail'in göçe zorladığı Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesi sakinleri 'yardım' çağrısında bulundu - Son Dakika


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